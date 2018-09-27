Пропозиція зняти санкції з депутатів РФ провалилась в комітеті Сенату США

Ініціатива сенатора Ренда Пола зі зняття санкцій проти російських законодавців провалилась. Його колеги з Сенатського комітету з міжнародних відносин піддають сумнівам мотивацію, що стоїть за такою пропозицією. Про це повідомляє The Daily Beast.

Помічник Комітету заявив, що Пол був єдиним з законодавців, хто проголосував за свою поправку, яка усувала санкції проти членів Федеральних Зборів Російської Федерації у випадку, якщо Росія погодиться зняти санкції стосовно американських законодавців.

20 сенаторів – членів комітету проголосували проти цієї пропозиції.

Санкції запроваджено через те, що ці депутати Думи голосували, щоб уповноважити Путіна на вторгнення до України і щоб забрати Крим

Законодавець з Кентуккі декілька місяців тому відвідав Москву, де він зустрічався з російськими законодавцями. Протягом тієї подорожі, зазначає видання, він запросив російських законодавців відвідати США, однак, багато з них перебувають під американськими санкціями і тому не можуть приїхати до США.

Сенатори відзначили, що пропозицію Пола було "рішуче відхилено".

"Санкції запроваджено через те, що ці депутати Думи голосували, щоб уповноважити Путіна на вторгнення до України і щоб забрати Крим. Тут нічого не змінилось", - наголосив сенатор- республіканець Боб Коркер, голова Комітету, в коментарі The Daily Beast.

"В російському парламенті більше 600 членів, які не підпадають під санкції і з якими ми можемо зустрічатись. Навіть ті, хто під санкціями можуть відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки і ми можемо там їх побачити, або в Ізраїлі, чи деінде. Тому, цю пропозицію було рішуче відхилено з очевидних причин", - додав він.

Сенаторка-демократ Джин Шагін, якій зараз заборонено подорожувати до Росії і якій відмовили у російській візі минулого року назвала пропозицію Пола "капітуляцією перед агресією Путіна".

Серджіо Ґор, голова служби Пола заявив, що поправка відображає переконання сенатора в тому, що "діалог і дипломатія є життєво важливими для миру у світі", наголошує видання.

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