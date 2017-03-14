Через негоду надзвичайний стан оголосили шість американських штатів

Шість американських штатів у надзвичайному стані, тисячі скасованих авіарейсів, закриті урядові установи та школи і затори й аварії на дорогах. Такими є наслідки снігового шторму, який цієї ночі накрив північно-східне узбережжя США. Нагадаємо, саме через цю снігову бурю, на п’ятницю була відтермінована зустріч німецької канцлерки Ангели Меркель із президентом США Дональдом Трампом в столиці США.

Перший великий зимовий буревій прийшов на північно-східне узбережжя США аж на початку весни в ніч із понеділка на вівторок. У Вашингтоні, як і у багатьох інших американських міст, він почався за неймовірно точним прогнозом синоптиків о сьомій годині вечора за місцевим часом. Відтак, люди заздалегідь приготувалися до того, щоб зафільмувати негоду. Але багатьом американським водіям цієї ночі було не до кумедних зйомок.

Через скрутні погодні умови в місті Чикаго протягом ночі зіштовхнулося близько трьох десятків автомобілів, також сніг став причиною величезних заторів на дорогах і в місті Мілуокі, що в штаті Вісконсин. А от в штаті Нью-Йорк на буревій влада відреагувала оперативно. Губернатор штату оголосив надзвичайний стан серед ночі. Тоді ж відзвітував про проведені роботи.

«Ми вчилися на гірких уроках. За останні кілька років до нас часто приходила негода, – поділився губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. – Тож ми натренувалися оперативно встановлювати надзвичайний стан і маємо набагато більше нового обладнання. Ми навчилися випереджати такі події, переконали людей не виїжджати без потреби на дороги. Бо, що там зрештою за таких умов робити? Наші аеропорти, а також урядові установи й школи зачинені».

Найгірше буревій вразив штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Пенсильванію, Вірджинію та Меріленд, де влада оголосила надзвичайний стан. У Вашингтоні, через сніг, деякі райони опинилися без електроенергії, але громадський транспорт роботу не припинив.

Чистити столицю США від снігу почали з третьої ночі. Вже зранку можна було побачити поліцейських, які розчищали сніг на сходинках до Конгресу. А також натовпи туристів, які попри вогкість, холод і сльоту вирушали на екскурсії містом.

Щоправда вже зараз у столиці США побоюються, що негода може поставити під загрозу фестиваль цвітіння японської вишні – сакури, який щовесни збирає сотні тисяч, а в гарні роки і понад мільйон туристів. Адже цієї ночі сніг випав і на делікатні квіти японської вишні, якої у Вашингтоні росте понад 3800 дерев.

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