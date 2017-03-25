По всьому світі вимкнуть світло, щоб відзначити «Годину Землі»

В суботу о годині 20:30 по всьому світу вимкнуть світло, щоб відзначити десяту щорічну «Годину Землі» та привернути увагу до зміни клімату.

Найвідоміші в світі хмарочоси та історичні будівлі приєднуються до ініціативи: найвищий будинок у світі, Бурдж-Халіфа в Дубаї, Біґ-Бен і палата парламенту в Лондоні, Колізей у Римі, Блакитна мечеть Стамбула, Ейфелева вежа, Кремль, Красна площа і піраміди Єгипту.

Ця ініціатива почалася в Австралії в 2007 році як жест Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) Австралії проти антропогенних викидів двоокису вуглецю, пов’язаних із потеплінням на планеті.

У 2017 році в 7000 містах 172 країн світу вимкнуть електричне світло, о 8:30 вечора за місцевим часом, з метою привернення уваги до необхідності певних дій щодо зміни клімату, а також економії декількох мегават електроенергії в процесі.

Серед відомих будівель і споруд, які беруть участь у Сіднеї, Австралія – оперний театр, Гарбор-Бридж, парк атракціонів, ратуша і телевежа.

У той час, як організатори «Година Землі» зазначили, що вони не проводять аудит результатів енергозбереження, група замовила дослідження, яке показує, що кожен четвертий австралієць долучається до ініціативи.

Всесвітній фонд дикої природи повідомляє, що завдяки «Годині Землі» відбулися різні екологічні ініціативи, серед яких оголошення у 2013 році 3,4 мільйона гектарів вод Аргентини морським парком, посадка лісу в Уганді і заборона м’яких пластиків на Галапагоських островах.

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