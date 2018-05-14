Банк РФ допомагає Венесуелі обійти санкції США на криптовалюту - WP

Інвестори, які хочуть купити нову криптовалюту з Венесуели, можуть звернутись до маловідомого московського банку, найбільшими акціонерами якого є соціалістичний уряд президента Мадуро і дві державні російські компанії, які перебувають під американськими санкціями, пише The Washington Post.

Єврофінанс Моснарбанк є єдиною міжнародною фінансовою установою, яка відкидає американські заходи проти найбільшої державної цифрової валюти, під назвою "петро".

Інвестори, які зареєструвались в уряді Венесуели і завантажили програмне забезпечення "гаманець петро", що є іспанською, англійською та російською мовами, отримали запрошення перерахувати щонайменше 1000 євро на рахунок уряду Венесуели в Єврофінансі.

Роль банку в випуску "петро" є ще одним свідченням підтримки Росії у створенні криптовалюти, яку відкинула більшість світу, але, яка, сподівається Мадуро, дозволить Венесуелі обійти фінансові санкції США, введені минулого року.

В березні Російська асоціація криптовалют і блокчейну дала урядові Венесуели нагороду за його роль в тому, щоб "кинути виклик фактичним силам міжнародної фінансової системи".

Зацікавленість Росії в "петро" зростає тим більше, чим швидше Росія перетворюється на державу-ізгоя на заході, сказав Клейборн Портер, колишній голова підрозділу з служби доброчесності міністерства юстиції США.

"Як діти на майданчику, Венесуела та Росія думають, що вони борються проти спільного забіяки – американських санкцій, тому вони намагатимуться сформувати єдиний фронт", - зауважив Портер.

Експерти стверджують, що "петро" не дуже цікавить іноземців, крім наркоторговців та інших представників злочинного світу Венесуели. Навіть офшорні торговельні платформи, включаючи Bitfinex не погоджуються проводити угоди в "петро", через побоювання порушити санкції.

Одним з двох росіян, які підписали угоди з Мадуро з розміщення "петро" у світі є Деніс Дружков, який мав виплатити 31 000 доларів штрафів і є під трирічною забороною Чиказької товарної біржі за шахрайство у торгівлі ф’ючерсами.

Інший – Федір Богородський, допомагав управляти підрозділом з кредитних карток в банку, контрольованому російським олігархом. Він живе в Уругваї з 2009 року і займається телекомунікаціями та просуванням російської культури. Він повідомив АР, що його компанія одразу припинила роботу з "петро", коли Трамп оголосив про санкції.

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