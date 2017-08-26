Хто такий Джо Арпайо і чому заслужив на помилування Трампом?

Джо Арпайо має неоднозначну репутацію



Президент Дональд Трамп помилував Джо Арпайо, свого політичного союзника, який називав себе «найсуворішим шерифом Америки».



Арпайо довгий час був шерифом округу Марікопа, штат Аризона, і став відомим суворим ставленням до правопорушників, яким він заборонив пити чай і каву, "полюванням" на нелегальних іммігрантів і прагненням перевірити автентичність свідоцтва про народження президента Обами. Під час виборчої кампанії, 85-річний Арпайо виступав на підтримку кандидатури Дональда Трампа.



Дії Арпайо неодноразово піддавалися критиці і визнавалися такими, що суперечать закону.



Трамп помилував Арпайо через несповна місяць після того, як суд визнав його винним в «расовому профайлінгу» - підлеглі шерифа затримували людей, яких вважали нелегальними іммігрантами, ґрунтуючись виключно на їх зовнішньому вигляді. Результатом стало затримання громадянина Мексики, який легально прибув в США, не вчинив правопорушень, але провів за ґратами 9 годин. Затриманий подав позов до суду, до нього приєдналися і інші жертви політики Арпайо. Арпайо очікував вироку, він міг бути засуджений до позбавлення волі строком на 6 місяців.

На помилування Арпайо відреагував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн. У своєму Twitter впливовий законодавець написав, що помилування Джо Арпайо президентом США підриває твердження Дональда Трампа про свою повагу до верховенства права.





Це перше помилування, підписане президентом Дональдом Трампом.

Дивіться також: Не одне повне сонячне затемнення, а два поспіль