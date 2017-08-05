Порошенко у винищувачі, чи Путін зі щукою? - журналіст побачив змагання в останніх заходах президентів

Політ президента України Петра Порошенка на винищувачі стоїть в одному ряду із ПіАр заходом Володимира Путіна, фото відпочинку на дикій природі якого днями поширили російські ЗМІ. Таку думку висловив у Twitter Крістофер Міллер кореспондент "Радіо Свобода".

Раніше у АП повідомили, що президент України Петро Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 на місці другого пілоту з аеродрому у Василькові до військового аеродрому у с.Гавришівка Вінницької області.

"Подорож Путіна до сибірського озера без сорочки не лишилась без відповіді. Порошенко піднявся у повітря у Міг-29 у повному військовому споряджені", - відзначив з приводу польоту президента України Міллер.

Міллеру дорікнув український журналіст Гоша Тихий.

"Ваш світ обов'язково крутиться навколо Путіна. Схоже, що у вас всі події пов'язані із ним", - твітує Тихий.

Як відомо, раніше російські ЗМІ поширили фото з відпочинку президента Росії Володимира Путіна у Туві. На фото Путін відпочиває на природі, гріється на сонечку з оголеним торсом поруч із міністром оборони Росії Шойгу, іншими чиновниками, пірнає з аквалангом. Західні коментатори назвали відпочинок Путіна ПіАр заходом Кремля та ін.

Частина оглядачів посміялась над фото президента Росії, знайшовши до них кмітливі коментарі.

"Путін готується представити новий мікстейп", - жартує Стіфен Міллер з FoxNews.

"Путін просто "Горбату гору" (відома кінострічка про кохання двох чоловіків ковбоїв - прим. ГА) влаштував під час відпочинку у Сибіру", - твітує журналіст Джейсон Коркоран.

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