Трамп критикує службовців Держдепу, перед другим тижнем відкритих слухань з імпічменту

На американських законодавців, які проводять розслідування в рамках імпічменту президента Дональда Трампа, очікує напружений другий тиждень відкритих слухань.

Протягом першого тижня публічних слухань, які висвітлювали всі основні телеканали Америки, виступили очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор, колишня посол США в Україні Марі Йованович та заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

Свідчення посадовців Державного департаменту, включно зі свідченням за зачиненими дверима помічниці віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс, яка також є представником Держдепу, викликали критику Трампа.

Згідно до оприлюдненої стенограми свідчень Вільямс, вона назвала "незвичною і недоречною" розмову Трампа та Зеленського від 25 липня. Телефонна розмова є центральним елементом розслідування в рамках імпічменту президента за звинуваченнями у тиску на Україну з власних політичних мотивів.

Президент назвав Вільямс ще одним непримиренним опонентом Трампа.

"Скажіть Дженніфер Вільямс, хто б це не був, нехай прочитає обидві стенограми дзвінків президента і побачить нові заяви України. Потім вона має зустрітись із іншими непримиренними опонентами Трампа, яких я не знаю і про більшість з яких не чув і розробить кращий напад на президента!" - написав президент у Twitter. Раніше своїм "непримиренним опонентом" Трамп називав і Вільяма Тейлора.

Прес-служба віце-президента США Майка Пенса так прокоментувала CNN критику Трампа проти Вільямс: "Дженніфер – співробітниця Держдепу".

Той факт, що перші свідки, які виступили на відкритих слуханнях є співробітниками Держдепу, погіршив стосунки між Трампом та Держсекретарем США Майком Помпео, пише NBC News з посиланням на повідомлення чотирьох теперішніх та колишніх високопосадовців адміністрації.

"Він відчуває, що президент та Білий дім винять його за те, що він найняв цих осіб, які тепер виступають проти Трампа", - сказала виданню особа наближена до Помпео, підкресливши, що основна інформація в рамках імпічменту надходить саме з Держдепу.

Протягом наступних тижныв свідчення у відкритому режимі мають надати ще вісім урядовців.

Цього тижня центральною фігурою свідчень стане Ґордон Сондленд, посол США до ЄС, який має виступити зі свідченнями в середу, пише "Голос Америки". Згідно до доповнених свідчень за зачиненими дверима, Сондленд заявив, що він попереджав представника президента України Зеленського, що Україна не отримає оборонну допомогу, якщо Київ не заявить публічно про відкриття розслідувань проти Байдена.

Співробітник Білого дому Тім Моррісон в своїх свідченнях за зачиненими дверима, стенограму яких було оприлюднено у суботу, підтвердив свідчення Сондленда. "Його завданням від президента було укласти домовленості", - Моррісон сказав про Сондленда. Моррісон, як і колишній спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер виступить на відкритих слуханнях у вівторок.

Вашингтонські політологи вважають, що процедура імпічменту може розтягтись на місяці. Якщо Палата представників Конгресу США, більшість в якій контролюють республіканці, проголосує за імпічмент до кінця року, що є ймовірним, то справа надійде до Сенату, де більшість контролюють республіканці. Для того, щоб винести імпічмент президентові та усунути його з посади, Сенатові знадобиться дві третини голосів. Усунення Трампа з посади не видається ймовірним, бо потрібно буде, щонайменше 20 голосів республіканців проти президента від власної партії.

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