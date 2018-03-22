Пішов у відставку юрист Трампа, який опікувався розслідуванням зв’язків з Росією

Провідний юрист президента США Дональда Трампа пішов у відставку, повідомляє Reuters з посиланням на the New York Times. Цей правник опікувався питаннями розслідування, яке проводить спеціальний прокурор США Мюллер, стосовно можливого втручання Росії до президентських виборів в США 2016 року,

Джод Доуд облишив посаду після того, як дійшов висновку, що Трамп все більше ігнорує його поради, повідомив неназваний експерт близький до Білого дому.

Раніше цього тижня Трамп зробив зміни в юридичній команді, запросивши до неї юриста, який звинувачував ФБР та міністерство юстиції США в спробах «підставити» Трампа, висунувши неправдиві звинувачення у змові з Росією протягом виборів 2016 року.

Можливо, рішення запросити нового юриста є ознакою того, що команда Трампа намагатиметься більш агресивно дискредитувати спеціального прокурора Роберта Мюллера та його розслідування, пише Reuters.

Вашингтонський юрист Джозеф діДженова приєднається до команди юристів вже цього тижня, повідомляє юридичний представник Трампа Джей Секулов.

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