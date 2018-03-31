Russia Today припиняє мовлення у Вашингтоні

Російський державний телеканал Russia Today, що називають рупором російської пропаганди, припиняє мовлення в американській столиці.

Одночасно скоротять своє мовлення у Вашингтоні німецький телеканал Deutsche Welle, французький France 24, турецька TRT і деякі інші іноземні телекомпанії.

Причиною тому стало набуття чинності рішення про продаж мовних частот і закриття невеликої компанії Commonwealth Public Broadcasting Corp., що забезпечувала мовлення цих іноземних телевиробників у Вашингтоні і в передмістях американської столиці.

У Москві це рішення вважають політично вмотивованим, попри заперечення власників компанії і той факт, що це позначилось і на інших каналах. При цьому на Інтернет-трансляції закриття мовника не вплине.

У листопаді офіційний Вашингтон змусив базований у США, але фінансований Кремлем російський канал Russia Today, зареєструватися як іноземний агент, згідно з законом FARA. Закон вимагає від осіб, які ведуть діяльність як агенти іноземних урядів, офіційно виявити характер своїх відносин.

У відповідь, Державна дума Росії заборонила журналістам «Голосу Америки» і Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у доступі до законодавчого органу країни – Державної думи.

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