Трамп розкритикував ресторан, в якому відмовились обслужити прес-секретаря Білого дому

Прес-секретаря Білого дому Сару Сандерс відмовились обслужити у ресторані в місті Лексінгтон, штату Вірджинія. Причина - робота клієнтки у адміністрації американського президента.

Інцидент стався у суботу. Як у своєму мікроблозі написала Сандерс, власниця ресторану попросила прес-секретарку покинути її заклад, тому що вона працює на президента. "Я ввічливо пішла. Її дії говорять більше про неї, аніж про мене. Я завжди намагаюсь ставитись до людей якнайкраще, включаючи тих, з ким я не погоджуюсь, і я й далі вестиму себе так", - написала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп відреагував на цю новину у Твіттері: "Ресторан Червона Курка б краще фокусувався на тому, щоб почистити свої брудні навіси, двері й вікна (вони дуже потребують фарбування), аніж відмовляти в обслуговуванні такій гарній людині, як Сара Гакабі Сандерс. Моє правило таке: якщо ресторан брудний ззовні, брудно й усередині!"

Американські медіа пишуть, що невідомо, чи президент сам колись відвідував заклад. Останню санітарну перевірку ресторан пройшов у лютому, й порушень не виявили, а загалом за останні роки перевірки виявили лише незначні порушення.

Натомість у закладах, які належать родині Трампів, або носять його ім'я, виявляли численні порушення, пишуть американські ЗМІ. Флоридський курорт президента Мар-а-Лаго торік розкритикували за неналежне зберігання м'яса та приготування риби, що не пройшла необхідну обробку для знищення паразитів, які можуть викликати захворювання. А Міжнародний готель Трампа у Лас-Вегасі у 2012 році був змушений на короткий час закритись, адже там виявили 50 випадків порушень щодо харчових продуктів.

Невеликий сімейний ресторан уже перетворився на місце паломництва для туристів - на його тлі американці роблять фотографії.

Співвласниця ресторану Стефані Уілкінсон поки не відповіла на запит про коментарі, але розповіла газеті The Washington Post, що її рішення було частково обумовлено занепокоєнням за співробітників, частина з яких - гомосексуали. Сандерс не раз виступала на захист закликів Трампа заборонити трансгендерам служити в армії.

Ще кілька працівників адміністрації Трампа, серед яких міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, в останні дні стикалися з протестами громадськості, обуреної політикою адміністрації щодо нелегальних іммігрантів.

Минулого тижня демонстранти перервали вечерю Нільсен в мексиканському ресторані з криками «ганьба», їй довелося піти. Радника Трампа Стівена Міллера в іншому мексиканському ресторані назвали «фашистом», повідомляє The New York Post.

Ці прояви ворожості породили дискусію про те, як слід ставитися до співробітників адміністрації в суспільстві. Батько Сандерс, колишній губернатор Арканзасу, Майк Хакабі, назвав поведінку власниці ресторану щодо його дочки проявом «святенництва».

Російський опозиціонер Віктор Шендерович провів паралелі з реальністю в Росії.

Коментуючи подію, Шендерович написав у Фейсбуці: "Уявляєте? Приходить Пєсков у ресторан у Москві, а власник йому: ми вас не обслуговуватимемо. А той такий: а чому? А йому у відповідь: тому що ви працюєте на Путіна. І Пєсков іде, засмучений, обманутий в очікуваннях.."

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