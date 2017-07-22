Сурков здає окуповану частину Донбасу. А Крим?

(Рубрика «Точка зору»)

Помічник російського президента Владислав Сурков повідомив, що шалена заява ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка зумовлена тим, що «Донбас воює не за відділення від України, а за її цілісність, за всю Україну, а не за її частину, тобто в Україні триває «громадянська війна» між людьми, які по-різному бачать майбутнє своєї країни».

Це ‒ абсолютно нова оцінка подій, пов'язаних з нападом Росії на Україну. Тому що на початку неоголошеної війни вважалося, що боротьба йде за «Новоросію», яку більшовики подарували українцям ‒ саме про це говорив російський президент Володимир Путін у своїй «кримській промові». Коли стало зрозуміло, що російський наступ на сході захлинувся, перейшли до створення якоїсь нової «донбаської» нації ‒ зі своїм власним менталітетом, відмінним від українського. Адже не випадково ж, наприклад, у назві сепаратистського анклаву в Молдові ‒ Придністров'я ‒ є слово «молдовська», а в назві «ДНР» і «ЛНР» слово «українська» відсутнє. Тому що ПМР створювали як ще одну Молдову. А «ДНР» і «ЛНР» створювали як «анти-Україну», яка не має нічого спільного з власною державою і мріє тільки про одне ‒ приєднатися до Росії на будь-яких умовах. Навіть коли говорили про територіальну цілісність, то мали на увазі «відновлення» територіальної цілісності «ДНР» і «ЛНР» в межах Донецької та Луганської областей. А тепер раптом виявляється, що Захарченко воює не за відділення Донбасу, а за його возз'єднання з Україною. Хто б міг подумати! Цікаво, а сам Захарченко про це знає?

​Ну, якщо не знає, то скоро дізнається. Тому що слова Суркова свідчать про бажання Кремля позбутися «народних республік» ‒ тільки російські чиновники ще не знають як, під яким соусом. Природно, їм би дуже хотілося віддати окуповану частину Донбасу «слухняній», прокремлівській Україні, але поки що вони починають просторікувати про цілісність країни, про «громадянську війну» між людьми, які по-різному бачать майбутнє цієї цілісної країни. Але ж в «громадянській війні» можуть перемогти як «малороси», так і українці. І що буде робити в разі такої перемоги Сурков? А нічого особливого ‒ просто розведе руками: цілісність же забезпечена. Якщо ніякого «російського» Донбасу немає, якщо немає «Новоросії», а є тільки «Малоросія», яка одним рухом руки перетворюється в Україну ‒ то про що суперечка? Головне, що пояснив своїм помічникам Сурков ‒ це «внутрішньоукраїнська дискусія». Простіше кажучи ‒ готуйтеся до здачі окупованої частини Донбасу.

Захоплений Крим чекає та ж доля. Так, сьогодні півострів вважається «невід'ємною частиною Російської Федерації» ‒ але це поки в Кремлі сидить безумний Путін. А після неминучого краху його режиму Крим передбачувано буде єдиним товаром, яким Росія зможе торгувати з Заходом, єдиною можливістю довести прихильність міжнародному праву. І тоді раптом несподівано виявиться, що «приєднання» півострова суперечить цьому самому праву, і всі це знали, тільки сказати боялися.

Ну, а якщо у частини кримчан і тоді буде інше уявлення про власне майбутнє ‒ так це, вибачте, частина «внутрішньоукраїнської дискусії». Росія тут ні до чого.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії

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