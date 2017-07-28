Трамп обурив правозахисників у США, бо закликав поліцейських "не бути надто люб'язними" із злочинцями

Президент США Дональд Трамп, виступаючи перед американськими правоохоронцями у п'ятницю, закликав їх не бути "надто люб'язними із злочицнями". Репліка прозвучала у ході виступу у Лонг-Айленді, Нью-Йорк.

Промова президента стосувалась зусиль його адміністрації, спрямованих проти діяльності у США вуличних банд, зокрема банди MS-13, яка налічує до 70 000 членів і переважно складається із вихідців із Сальвадору, чимало з яких перебувають у країні нелегально. Банда активно вербує підлітків із неблагополучних родин. У ході виборчої кампанії Трамп приділяв особливу увагу злочинам скоєним у США нелегальними іммігрантами.

“Коли бачиш ці містечка (які потерпають від діяльності банди - прим. ГА) і коли бачиш, як цих бандитів кидають в автозак, їх просто кидають всередину, грубо, то я сказав "Будь-ласка не будьте надто люб'язними", - заявив президент. Боротьба американської поліції проти банди MS-13, загалом вуличих банд та злочинності у містах часто інтерпретується правозахисниками, як спрямована проти представників меншин "Наприклад, коли ви хлопці саджаєте когось до поліційного авто і нахиляєте голову рукою, щоб вони не забились, вони щойно вбили когось, а ви турбуєтесь, щоб вони голову не забили, то я сказав "Руку можете прибрати. Добре?", - додав президент. Прикметно, що практика поводження поліцейським із затриманими перебуває у фокусі громадської дискусії у США. Масштабні заворушення у місті Балтімор, поблизу Вашингтона у 2015 році, спалахнули на фоні загибелі чорношкірого молодого чоловіка Фредді Ґрея, який буцімто отримав ушкодження хребта внаслідок затримання, здійсненого поліцією, та подальших травм отриманих при перевезені в автозаку. Прокуратура згодом відмовилась від звинувачень проти поліцейських, яких було звинувачено у смерті чоловіка. Серед правоохоронців, були як білі, так і чорношкірі особи. Багато років, закони створювались для захисту злочинців, а не офіцерів. Якщо ви щось порушите, вам загрожує більше, ніж їм

Боротьба американської поліції проти банди MS-13, та загалом вуличих банд та злочинності у містах часто інтерпретується правозахисниками, як спрямована проти представників меншин, а діяльність правоохоронців через це часто стає предметном аналізу у ЗМІ на предмет наявності у ній упередженого ставлення тощо.

У ході промови президент також розкритикував мерів американських міст, які нібито стоять на заваді виконання правоохоронцями їх обов'язків. Він також поскаржився на закони, які буцімто захищають злочинців, а не правоохоронців.

Обама ніколи не любив і не захищав наших поліцейських. Поліцейські це знали. Трамп любить та захищає поліцейських. Поліцейські це знають. Це прекрасна зміна

"Багато років, закони створювались для захисту злочинців, а не офіцерів. Якщо ви щось порушите, вам загрожує більше, ніж їм. Закони спрямовані проти вас. Ми міняємо ці закони", - заявив президент.

Коментарі президента викликали осуд однієї частини коментаторів і захват іншої.

"Обама ніколи не любив і не захищав наших поліцейських. Поліцейські це знали. Трамп любить та захищає поліцейських. Поліцейські це знають. Це прекрасна зміна", - твітує радіоведучий Джо Волш.

"Трамп щойно сказав поліцейським, що вони можуть бути ще більш грубими, ніж вже є. Вони зраділи", - твітує популярний громадський активіст Дерей Маккессон.

"Президент США підтримує брутальність поліції", - твітує Раян Райллі, журналіст видання The Huffington Post, яке критично ставиться до президента США.

Промову президента також засудила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка заявила, що президент США заохочує поліцію до насильства.

Дивіться також: Пол Раян запевнив журналістів: обидві партії Конгресу підтримують законопроект щодо розширення санкцій