Угорщина обурюється українським законом про освіту тому, що там іде виборча кампанія - експерт

Закон України, який торкається питання мови, викликав політичний шторм в Угорщині. Провідна причина цього у тому, що у країні на повні оберти іде виборча кампанія

Обурення Угорщини ухваленим в Україні законом про освіту, який буцімто звужує права нацменшин, пояснюється тим, що в Угорщині іде виборча кампанія. Про це заявив Балаш Ярабік, дослідник аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

"Закон України, який торкається питання мови, викликав політичний шторм в Угорщині. Провідна причина цього у тому, що у країні на повні оберти іде виборча кампанія"- твітує у четвер Ярабік.

Раніше, за інформацією Бі-Бі-Сі, голова МЗС Угорщини навав "ножем у спину" закон про освіту, який Верховна Рада України ухвалила 5 вересня-го і який започатковує реформу освітньої сфери в Україні.

Міністерства закордонних справ Угорщини, Греції, Болгарії та Румнії відправили до МЗС України спільного листа з приводу "законодавчих змін, які обмежують викладання рідної мови після 5-го класу"

Новий закон про освіту звужує права нацменшин - заявляють критики.

У четвер Radio Bulgaria, офіційний міжнародний мовник Болгарії, поширило заяву міністра закордонних справ цієї країни Катерини Захарієвої про те, що закордонні відомства Угорщини, Греції, Болгарії та Румнії відправили до МЗС України спільного листа з приводу "законодавчих змін, які обмежують викладання рідної мови після 5-го класу". Країни висловлюють занепокоєння, що закон про освіту в Україні може вплинути на права меншин та їх освіту рідною мовою.

Законом про освіту в Україні визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова

При цьому міністр закордонних справ Болгарії Захарієва відзначила, що болгарська діаспора в Україні має унікальну мережу із більш, ніж 50 недільних шкіл, а болгарська мова викладається навіть в українських школах.

Законом про освіту в Україні визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях державною мовою в державних і комунальних закладах.Закон передбачив перехідний період - початок викладання предметів українською мовою у середній школі, за попередніми даними, має відбутись не пізніше 2020 року.

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