Саакашвілі очима Вашингтона. Експерти оцінюють роль екс-президента Грузії

У середовищі західних експертів у Вашингтоні існує своєрідний "культ" колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Таку думку висловив Метью Купфер, редактор Hromadske International, який також публікувався на сторінках англомовного "Радіо Свобода", The Moscow Times, EurasiaNet та аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.
Купфер прокоментував зауваження відомого економіста Андерса Аслунда (аналітичний центр Atlantic Council), який відзначив, що прорив Саакашвілі через державний кордон України став "подією для громадянського суспільства".
Одним ударом, Саакашвілі вдихнув нове життя в українську демократію, ймовірно оживив опозицію та громадянське суспільство і водночас викрив вади української правоохоронної системи. Це прекрасне нове начало
"Україна провела вражаючі економічні реформи, але судова реформа провалилась. Особливе занепокоєння викликає випадок, коли президент Петро Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі українського громадянства, як видається без законних на те підстав. Замість того, щоб проходити через звичайний нудний правовий процес, Саакашвілі перетворив це (своє повернення - прим. ГА) на подію для громадянського суспільства - перетнув кордон, не проходячи паспортний контроль. Вчинивши таким чином, колишній президент Грузії привернув значно більше уваги до того, як Порошенко зловжив своїм службовим становищем", - заявив Аслунд.
"Водночас Саакашвілі звернувся за підтримкою до громадянського суспільства України. Намагаючись переслідувати Саакашвілі за незначне правопорушення (хоча в Україні часто не переслідують за серйозні злочини), українське правосуддя стає пародією на себе саме. Водночас Саакашвілі міг розпочати процес об'єднання української ліберально опозиції. Одним ударом, Саакашвілі вдихнув нове життя в українську демократію, ймовірно оживив опозицію та громадянське суспільство і водночас викрив вади української правоохоронної системи. Це прекрасне нове начало", - відзначає Андерс Алсунд. Відоповідний коментар наводиться у статті "Чи збилася Україна зі шляху", яка опублікована на сайті Carnegie Europe.
Подібна оцінка і виклика заперечення з боку Купфера.
"У Вашингтоні існує культ Саакашвілі. Я абсолютно не здивований", - твітує оглядач, - "Ми маємо очікувати більшого від так званих експертів".
По суті, є група аналітиків, які вбачають у Саакашвілі героїчну постать. Ці особи сповідають дуже антимосковські погляди і бачать у Саакашвілі важливого реформатора, який виступив проти Росії
На прохання "Голосу Америки", Купфер пояснив, що має на увазі. Купфер також наголосив, що його зауваження не стосуються його роботи на Hromadske International і базуються виключно на його власному досвіді роботи у Вашингтоні.
Дивіться також: 15 українських стартапів візьмуть участь у технологічній виставці в Сан-Франциско