Саакашвілі очима Вашингтона. Експерти оцінюють роль екс-президента Грузії

"По суті, є група аналітиків, які вбачають у Саакашвілі героїчну постать. Ці особи сповідають дуже антимосковські погляди і бачать у Саакашвілі важливого реформатора, який виступив проти Росії. На іншому кінці спектра знаходяться люди, які вважають Саакашвілі гіперактивним самопіарником, некерованим. Я підозрюю, що багато хто скаже, що Саакашвілі провів деякі важливі реформи у Грузії, але вони відчувають, що те, як він повів себе у ході війни 2008-го року, його шоуменство та роль в Україні були, або є безвідповідальними і ненадто ефективними. За деякими виключеннями, люди, які так вважають, не є промосковськими. Просто вони вірять, що політична зірка Саакашвілі вже закотилась", - розповів Купфер "Голосу Америки".

На іншому кінці спектра знаходяться люди, які вважають Саакашвілі гіперактивним самопіарником, некерованим

При цьому він відзначив, що не підтримує позбавлення Саакашвілі громадянства, і мав сумніви щодо ефективності самої ідеї роботи колишнього президента Грузії в Україні, як державного чиновника.

"Я просто ніколи не думав, що призначення Саакашвілі губернатором Одеської області буде ефективним", - відзначив Купфер.

Певні критичні зауваження щодо Саакашвілі та президента України Порошенка висловили і інші експерти, процитовані у статті Carnegie Europe, яка цитувала Андерса Аслунда.

"Сварка між чинним президентом України Порошенком та колишнім президентом Грузії Саакашвілі дуже прикра і дуже розчаровує. Обоє зробили позитивні речі для Грузії та України (хоча головним досягненням Саакашвілі вже 10 років). Але жоден із цих чоловіків не є природним демократом і не треба дивуватись, що їх політичні его нарешті зіткнулись", - вважає Томас Де Ваал, провідний дослідник Carnegie Europe.

Ні Порошенко, ні Саакашвілі не є особами, які можуть виконати необхідну роботу

"Групи громадянського суспільства, які борятся проти корупції все більше вбачають у президенті Порошенко проблему, і судячи з того, як на це реагує уряд Порошенка, почуття неприєзні у цих сторін взаємне. Але викрутаси Міші Саакашвілі на кордоні не потрібно сприймати як показник того, що Україна рухається у невірному напрямку. Зусилля Саакашвілі у царині реформ з 2004 по 2012 у рідній Грузії здебілього модернізували країну, але були заплямовані потужним наступом на права, включно із правом власності та опирались (у нездоровій мірі) на силові структури. Його робота на посаді губернатора Одеської області отримала у найкращому випадку змішані оцінки", - вважає Маґделена Ґроно, директор програм Європи та Центральної Азії в International Crisis Group.

Президент України був важливою перехідною фігурою для стабілізації України після Революції Гідності, він надто пов'язаний із старою системою, щоб бути здатним її змінити. Саакашвілі ж, перед усім, перетворився на піарника, який розтратив кредит, який він здобув на посаді президента Грузії

"Президент України Петро Порошенко спробував завоювати увагу міжнародної спільноти до своєї політики реформ, коли взяв кількох іноземців, включно із Саакашвілі, на ключові урядові посади. А коли ці люди почали ставити під сумнів правила гри, Порошенко вирішив позбавитись від них... Ні Порошенко, ні Саакашвілі не є особами, які можуть виконати необхідну роботу. Хоча президент України був важливою перехідною фігурою для стабілізації України після Революції Гідності, він надто пов'язаний із старою системою, щоб бути здатним її змінити. Саакашвілі ж, перед усім, перетворився на піарника, який розтратив кредит, який він здобув на посаді президента Грузії", - вважає Штефан Майстер, голова центру Роберта Боха з питань Центральної та Східної Європи, Росії та Центрально Азії в German Council on Foreign Relations