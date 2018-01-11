Держдеп США радить американцям відвідувати Україну з підвищеною обережністю

У Державному департаменті США пояснюють таке попередження «злочинністю і громадським неспокоєм» та «підвищеним ризиком» у деяких частинах України



Державний департамент США закликає американців з підвищеною обережністю відвідувати Україну, вказуючи на «злочинність та громадський неспокій» і «підвищений ризик» у деяких районах як на причину такого попередження.

Таке попередження розміщене на сайті державного демпартаменту США.

Втім у Держдепі щодо Криму закликають «туди не їздити» через іноземну окупацію півострова та зловживання з боку окупаційної влади. США також радять американцям не відвідувати східні частини Донецької та Луганської областей, зокрема, не контрольовані урядом райони з уваги на «збройний конфлікт».

У попередженні звертається увагу на часті злочини, скеровані проти іноземців. Демонстрації, які іноді перетворюються у насильство, регулярно відбуваються в Україні, в тому числі у Києві. Політично мотивовані вбивства та вибухи також трапляються.

Держдепартамент відзначає, що уряд США не може надати термінові послуги американським громадянам, які приїжджають до Криму, оскільки американським урядовцям поїздки до Криму заборонені.



У разі якщо всупереч рекомендаціям американці вирішать поїхати в Україну, Держдепартамент закликає їх уникати демонстрацій, стежити за терміновими повідомленнями ЗМІ і міняти плани відповідно до інформації в новинах.



Американців також закликають зберігати пильність в місцях, популярних у громадян західних країн, і підписатися на акаунти Держдепартаменту в Facebook і Twitter.

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