США шукають додаткові механізми, щоб притягнути до відповідальності «Групу Вагнера»

Високопоставлені представники США заяили про стурбованість діяльністю російської «Групи Вагнера», яка бере участь у боях на Донбасі, набирає нових бійців з числа російських ув’язнених та найманців в інших країнах, та яку звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та порушеннях прав людини в країнах Африки.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у четвер, що США ще не внесли найманців «Групи Вагнера» до списку закордонних терористичних організацій, але шукають способів, як притягнути її до відповідальності.

«Є низка повноважень, які ми вже застосували проти «Групи Вагнера», і ми продовжуватимемо шукати інші механізми, щоб притягнути групу до відповідальності», – сказав Прайс під час брифінгу в Державному департаменті.

Розмовляючи з журналістами, він сказав, що ця група частіше стала згадуватися в повідомленнях через те, що її керівник, наближений до президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що його група взяла місто Соледар на Донеччині. Прайс сказав, що США не можуть підтвердити цієї інформації, але він додав, що «не сумнівається», що «Групу Вагнера» спіткає в Україні така ж невдача, як до цього спіткала регулярні російські війська.

«Ми бачили повідомлення про десятки тисяч бійців «Вагнера», активних на полі бою, але так само, як часткова мобілізація, так само як додаткові призови регулярних російських сил не змогли змінити хід битви, так само ми не сумніваємося, що введення сил «Вагнера», – навіть десятків тисяч військ «Вагнера», – ми не сумніваємося, що ці зусилля спіткає та ж доля, яку спіткали інші російські зусилля перед обличчям українського контрнаступу», – сказав Нед Прайс.

На запитання про те, чому «Групу Вагнера» ще досі не було внесено до списку іноземних терористичних організацій, Прайс сказав, що «Групу Вагнера» та її керівника вже внесено до низки санкційних списків.

«Групу Вагнера», її лідера, пана Пригожина, внесли до санкційних списків у відповідності до низки повноважень [уряду США]. Справа полягає в тому, що ми шукаємо всі відповідні та доречні повноваження, щоб притягнути до відповідальності тих суб’єктів та організації, які несуть відповідальність за цю жорстоку війну проти українського народу. Якщо є додаткові повноваження, в рамках яких було б допустимо, доцільно та ефективно застосувати санкції проти «Групи Вагнера» чи Пригожина, ми оцінимо це та застосуємо їх, як зможемо», – сказав Нед Прайс.

У липні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох росіян та п'яти компаній, пов'язаних з Пригожиним, який перебуває у санкційному списку США з 2016 року через воєнні дії проти України. У 2018 році американське Міністерство юстиції звинуватило підприємця та його Агентство інтернет-досліджень у втручанні у президентські вибори у США у 2016-му році.

2020 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке є підрозділом Мінфіну США, наклало санкції на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Пригожиним. Обмеження застосували проти компаній, розташованих у Судані, Гонконгу та Таїланді, які американське відомство вважає причетними до ухиляння Пригожина від санкцій США.

Також у четвер, 12 січня, під час брифінгу для преси координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі сказав, що США не можуть підтвердити інформацію про взяття міста Соледар на Донеччині військами «Групи Вагнера». Кірбі сказав, що існують суперечливі повідомлення, але «ми не на місці, тож ми не в змозі це підтвердити».

Щодо самого Соледара, то, за словами Кірбі, цей невеличкий населений пункт, в якому до війни проживало до 10 тисяч жителів, не має великого стратегічного значення для росіян, але у керівника «вагнерівців» є до цього місця економічний інтерес.

«Це маленьке село на Донбасі. Ми вважаємо, що російський інтерес до цього подвійний. По-перше, тому що вони бачать його як ключ до їхньої здатності захопити, а потім утримувати Бахмут, – сказав Кірбі. – Там також є соляні шахти. Тож ми також вважаємо, що є певний економічний стимул, зокрема у пана Пригожина, щоб заволодіти ними».

Про те, що Пригожин поєднує військові та економічні інтереси, речник Білого дому, згадував раніше. Як повідомляв «Голос Америки», на початку січня, посилаючись на розсекречені дані, Кірбі заявляв, що Пригожин «витрачає понад 100 мільйонів доларів щомісяця на фінансування «вагнерівців» в Україні. Також, за словами Кірбі, «Група Вагнера» розплачувалася за протипіхотні ракети, які Росія закупила нещодавно у Північної Кореї.

У четвер інший високопоставлений представник США висловив серйозну стурбованість повідомленнями про те, що «Група Вагнера» «прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн».

Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.

«Я не знаю, чи є занепокоєння [в Сербії], ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де «Вагнер» активний, щоб покласти край їхній діяльності», – сказав американський дипломат.

«Голос Америки» розповідав про те, що делегація США в ООН у вівторок звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.

Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Річард Міллс, заступник представника США в ООН, сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі». Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».

На початку січня «Голос Америки» також повідомляв що Проект розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав Пригожина «Корупціонером року - 2022».

«Пригожин – олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії, брудні гроші, брутальне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом – всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті», – мовиться у заяві, яку OCCRP опублікував на своєму сайті.

На початку грудня Державний департамент наклав санкції на «Група Вагнера», визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.

Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій США, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання «Групи Вагнера» терористичною організацією.

За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають «вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми».