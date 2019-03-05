Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Зеленського порівнювати з Рейганом недоречно - екс-чиновник Адміністрації Рейгана

Показати коментарі

Рейган був губернатором Каліфорнії, досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського
Джон Гербст, екс-посол США в Україні

Хоча і президент США, республіканець Рейган і кандидат у президенти України Володимир Зеленський вийшли із шоу-бізнесу, між ними існує величезна різниця, вважає колишній посол США в Україні, директор Євразійського Центру Атлантичної ради Джон Гербст. Коли Рейган був президентом США, Гербст працював у Державному департаменті.

«Рейган був залучений до політики навіть у шоу-бізнесі. Він був активний у профспілковій політиці із Гільдією акторів під час періоду Маккарті. Це було для нього важливим досвідом. До того ж він був губернатором Каліфорнії. Він був досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського», - сказав Гербст, який загалом прослужив на дипломатичній службі 31 рік, в ефірі спеціального випуску Української служби Голосу Америки «Вибори Президента України 2019: Погляд з Вашингтона».

Інша учасниця дискусії, редакторка блогу UkraineAlert Атлантичної ради Мелинда Геринг додає, що великий вплив на становлення Рейгана як політика зробив його досвід роботи на General Electric. У 1954-му році Рейган почав вести телевізійну програму "Театр General Electric", а також подорожувати країною, виступаючи із мотиваційними промовами перед працівниками компанії.

«Він знав проблеми. Він говорив з людьми. І він це робив роками. Отже перед тим, як він розпочав виборчу кампанію, він готувався до цього кілька років», - говорить Геринг.

Дивіться також: Чому Зеленський не Рейган – пояснює колишній чиновник уряду Рейгана. Відео

Чому Зеленський не Рейган – пояснює колишній чиновник уряду Рейгана. Відео
Embed
Чому Зеленський не Рейган – пояснює колишній чиновник уряду Рейгана. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG