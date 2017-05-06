Раніше я розповідала, як громадські бібліотеки в США створюють особливу атмосферу в дитячих відділах, щоб стимулювати навіть найменших дітей до пізнання і творчості. Цього разу розповім про спеціальні програми і заходи для дошкільнят, які організовуються бібліотеками, щоб допомагати малюкам вчитися читати, прищеплювати їм любов до книг і різносторонньо розвивати.

Дитячий концерт у бібліотеці в США

Користь для дітей і дорослих

Перші роки є критично важливими для розвитку грамотності. Маленька дитина – як піддатливий ґрунт, і кожне посіяне в цей час зернятко пізніше дасть рясні плоди. Дослідження показують, що у дітей, які брали участь у дошкільних програмах у бібліотеці, краще розвинені вміння, що передують читанню. Крім того, ці заходи дають малюкам чудову нагоду для спілкування і тим самим – розвитку мовлення та соціальних навичок.

Дітей спонукають розповідати власні «історії», «записувати» особисті ідеї і виконувати власні «вистави».

Завдяки зустрічам у бібліотеках і дорослі можуть розширити коло знайомств і зав’язати дружні відносини.

Доглядаючи вдома за немовлям, я нерідко почувалася самотньою та ізольованою. Ці емоції, мабуть, знайомі кожній жінці, що перебуває в декретній відпустці, але для сімей емігрантів ситуація може набрати гострішого характеру: відсутність кола підтримки (наші рідні та друзі залишилися в Україні), нова країна, інша мова і незнайома культура створюють бар’єри для соціалізації.

У США, на додаток, у більшості міст вам необхідне авто і водійські права, щоб вільно пересуватися. Бібліотека стала одним із перших місць, де ми з малюком почали зустрічатися з іншими дітьми та дорослими. Можливість спілкування дуже позитивно вплинула на нас обох.

Приміщення для занять

Дитячі відділи зазвичай мають окрему кімнату для проведення заходів. Найчастіше там є крісла, столики, шафки і книжкові полиці. Під час читання книг діти сидять на маленьких стільцях або підлозі. Художня праця виконується за столом. У кімнатах завжди є вдосталь арт-матеріалів, музичних інструментів та ляльок-рукавичок. Крім того, в деяких відділеннях завдяки пожертвам людей є іграшки.

Художні матеріали та іграшки можуть зберігатися в окремій кімнаті-комірчині. На стінах – мотиваційні плакати і дитячі творіння. Також бібліотекарі мають у своєму розпорядженні магнітофон для прослуховування дитячих пісень (аудіодиски після заняття можна позичити на свій абонемент).

Види дошкільних програм

Майже всі бібліотеки пропонують програми для дітей віком від народження до п’яти років на зразок «Часу оповіді» (“Story time” або “Story hour”), коли бібліотекар читає дітям книги, часто в костюмі якогось героя або з використанням ляльок-рукавичок, та в перервах співає з ними класичні дитячі пісні (дітям надають для цього прості музичні інструменти). «Час оповіді» часто закінчується художнім проектом (на зразок аплікації).

Заняття для дошкільнят: бібліотекар читає книгу дітям

Бібліотеки все частіше розробляють дитячі програми на основі нового підходу, в якому акцент робиться на природній поведінці дошкільнят, пов’язаній з читанням і писанням. Під час годин оповіді дитячі бібліотекарі менше зосереджуються на вивченні кольорів і форм та розпізнанні літер і більше намагаються створювати для дітей ситуації, в яких вони могли б говорити.

Дітей спонукають розповідати власні «історії», «записувати» особисті ідеї і виконувати власні «вистави». Такі техніки, як образотворче мистецтво і драматургія, покликані підготувати дитину до читання.

Крім читання, ремесел і лялькових вистав, популярними заходами в бібліотеках також є вечори науки, виступи музичних виконавців і покази екзотичних тварин.

Батьки також можуть запозичити ці методи і, наприклад, давати дитині олівці чи фломастери після прочитання книги, щоб вона могла намалювати або написати про свої враження. Крім того, можна дозволити малюкові робити аудіозаписи його власних історій або костюмовану виставу.

Крім читання, ремесел і лялькових вистав, популярними заходами в бібліотеках також є вечори науки, виступи музичних виконавців і покази екзотичних тварин. Дуже часто заплановуються години вільної гри, коли діти просто граються іграшками за власним бажанням.

У деяких бібліотеках дошкільнят запрошують прийти почитати собаці, спеціально натренованому для роботи з дітьми. Такі події приваблюють людей до бібліотек, а тим самим створюють більше можливостей для поширення грамотності. Вони також збагачують знання, отримані дітьми з книг.

З перших років життя

Грамотність починає розвиватися ледь не з народження. Протягом перших років життя діти отримують велику користь від передчитального досвіду, що пропонує бібліотека. Заняття допомагають дітям фокусувати погляд і розпізнавати об’єкти, а також підкріплюють основні концепції.

На вихідних нерідко дітей супроводжує більше членів сім’ї – ті, хто не має змоги провести з дитиною час серед тижня (наприклад, тати чи мами, які працюють). Можливість для фізичної близькості з іншими людьми також є критично важливою для емоційного й інтелектуального розвитку дитини.

Бібліотекарі як асистенти батьків

Бібліотекарі теж є важливим ресурсом для батьків. Насамперед, вони укладають колекції матеріалів, які відповідають дуже ранньому віку читачів (картонні книжки, збірники дитячих пісень, книжки з великими малюнками для вивчення предметів і живих істот, книжки для дотику). По-друге, працівники бібліотеки зорієнтовують дорослих у виборі книг для маленьких діток. По-третє, вони можуть допомогти батькам, які почуваються невпевнено, коли читають історії своїм дітям, шляхом демонстрації різних технік читання вголос.

Під час "Story time" ("Час оповіді") бібліотекарі зазвичай читають для дітей кілька книг, у перервах співаючи з ними популярні дитячі пісні, звучання яких діти удосконалюють за допомогою особливих музичних інструментів - шейкерів.

Підсумовуючи

Дошкільні програми допомагають зацікавити і мотивувати дітей до читання. Дошкільнята, яким регулярно читають історії, не обов’язково починають читати раніше. Але коли вони навчаться читати, то дуже швидко переходять від елементарного до вищого рівня.

Для нас із малюком дошкільні програми є приємною структурованою діяльністю. Вони дають дітям шанс мріяти і відкривати світ через книги. Я намагаюся інвестувати час у візити до бібліотеки, бо розумію, що це допоможе моїй дитині в читанні і пізніше в житті.

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