Пєсков: "Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України", - медіа

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не відкидав ймовірність можливого розміщення на території України російських наступальних озброєнь. Агентство Bloomberg наводить фрагмент інтерв'ю Пєскова американському телеканалу CNN, воно має вийти в ефір у неділю у щотижневій програмі Fareed Zakaria GPS.

Офіційний представник Кремля вимовив таку фразу: "Ми не збираємося стверджувати, що не розміщуватимемо наступальні озброєння на території України". Водночас, він сказав, що не йдеться про військові дії щодо України.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, США оголосили, що мають інформацію, яка вказує на підготовку Росією провокацій з використанням спеціально навчених оперативників, щоб створити привід для повномасштабного вторгнення на територію України.

Зокрема, речниця Білого дому Джен Псакі заявила: "Росія веде підготовку, щоб отримати можливість сфабрикувати привід для вторгнення [...] Ми бачили це перед вторгненням 2014 року - включаючи через акти саботажу, інформаційні операції, звинувачення України у підготовці невідворотнього нападу проти російських сил на сході України".

А прес-секретар Пентагону Джон Кірбі сказав: "Ми бачили це раніше від Росії - якщо не існує справжньої кризи, яка підходить їхнім потребам, вони її створять".

У статті використано матеріали: "Радіо Свобода", Bloomberg , CNN.