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Щорічно більш ніж 11 мільйонів американців відправляються в круїзи, загалом же в круїзах побував кожен п’ятий американець! Чим саме круїзи так приваблюють американців?

Мене з дружиною в США привела саме любов до подорожей та круїзів. Ще з дитинства я любив дивитися на велетенські кораблі в Одесі, уявляючи як пливу на них до Риму чи інших далеких, як мені тоді здавалося, заморських портів.

У більшість круїзів, що відправляються зі США, американець може відправитися без паспорту

А потім ми заснували тревел стартап з офісом в Далласі, Техас. Надавши допомогу в плануванні круїзів понад 8000 круїзерів, які користуються нашим додатком, відвідавши з десяток фахових конференцій та уважно вивчивши кілька досліджень, думаю, що я знайшов відповідь на це за питання.

Певна легкість організації такої подорожі

Велика кількість американців надає перевагу можливості приїхати в порт на авто. Круїзні порти є в багатьох штатах, серед яких Флорида, Техас, Каліфорнія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Луїзіана, Вашингтон та інші.

До речі, у більшість круїзів, що відправляються зі США, американець може відправитися без паспорта (а у США він лише для закордонних подорожей), зі своїм водійським посвідченням чи ідентифікаційною карткою (I.D.). Це зручно, бо лише близько 42% американців мають паспорт.

Реєстрація та посадка на корабель поєднують в собі посадку на літак та реєстрацію в готелі. Як правило, порт представляє собою круїзний термінал у кілька поверхів і чимось схожий на аеропорт. Після реєстрації, огляду і контролю безпеки, турист опиняєтеся на лайнері.

Через декілька годин після завершення посадки корабель відправляється. Найкраще зустрічати відправлення на відкритих палубах, насолоджуючись краєвидом.

Можливість відвідати кілька абсолютно різних місць під час однієї подорожі

Однією з основних переваг круїзів туристи називають можливість побачити різні країни, різні міста, різні порти під час однієї подорожі. При цьому, туристам не треба змінювати готелі, шукати транспорт та пакувати кожен день валізи. Люксовий “готель” подорожує разом з круїзером. Більш того, у цьому “готелі” вже все знайоме - турист знає, де йому повечеряти, які шоу подивитися.

Існує якась магія в тому, що ти майже один на такому велетенському кораблі

Коли корабель відвідує порти, є можливість вийти в порт та погуляти там самому, взяти екскурсію від круїзної компанії чи лишитися на кораблі. Мені відомі люди, які надають перевагу залишатися на круїзному лайнері. Вони кажуть, що існує якась магія в тому, що ти майже один на такому велетенському кораблі. Все належить лише тобі. Особисто я полюбляю досліджувати порти.

Дуже важливо передчасно повернутися на корабель. Існує правило, що лайнер нікого не чекає. В Інтернеті можна знайти багато відео з туристами, які не встигли повернутися на корабель. Існує навіть певний круїзний сленг, який називає таких людей “pier runners”, що можливо перекласти як “бігуни по пірсу”.

Згідно з дослідженнями, багато туристів, особливо покоління Х та так звані міленіали, обирають круїзи, як свого роду «пробник»: вони порівнюють кілька курортів і наступного разу їдуть туди, де їм найбільше сподобалося.

Найбільш популярні напрямки у американців це - Карибські та Багамські острови, Аляска та Тихоокеанське узбережжя, Мексика, Гаваї, Середземне море, Канада.

Можливість розслабитися і забути про все

Сучасні круїзні лайнери – це, по суті, велетенські п’ятизіркові готелі. Розмір деяких кораблів просто приголомшує. Уявляєте собі 10-ти чи 16-типоверховий будинок довжиною в три футбольних поля? І все це знаходиться на воді.

На круїзних кораблях майже повна відсутність зв'язку та дуже дорогий Інтернет

Переважна більшість туристів вважають, що круїз - це гарна нагода відпочити від рутини та забути про всі проблеми, залишивши їх на суші. На круїзних кораблях майже повна відсутність зв'язку та дуже дорогий Інтернет, а сам він знаходиться посеред безкрайнього океану. При всьому бажанні займатися робочими справами важко.

А можливо причиною є те, що на більшості сучасних лайнерах існує велика кількість гарних ресторанів, розваг, басейнів, водяних гірок, атракціонів, шоу. Тож у туриста не має часу на те, щоб думати про щось інше, крім відпочинку.

Гарна їжа та сервіс на кораблях

Сервіс на кораблях майже завжди на найвищому рівні. До речі, на час круїзу картка-ключ стає свого роду офіційним документом відпочиваючого. Саме використовуючи цю картку, можна вийти чи потрапити на корабель в портах, вона відіграє роль кредитної картки у магазинах і барах на борту.

Досить часто їжа у багатьох ресторанах на борту врахована у вартість подорожі. Напої майже завжди оплачуються окремо.

Зазвичай, за якістю кухні та вишуканістю меню стоять відомі шеф-кухарі. На деяких кораблях в певних ресторанах меню розробляють навіть шефи із зірками Мішелін.

Ресторани бувають декількох видів: майже цілодобовий “шведський стіл”, безкоштовні ресторани (з певними годинами роботи), так звані a’la carte – ресторани, які звичайно потрібно бронювати заздалегідь і які інколи беруть фіксовану плату з людини за відвідування, а також - звичайні ресторани з фіксованими цінами за кожне блюдо.

У безкоштовних (умовно) ресторанах, як правило, за туристом закріплюється стіл для вечер протягом всього круїзу. Інколи також в них можна снідати та обідати. Як правило, за цим столом закріплюється не лише один офіціант, а ще і помічник офіціанта, менеджер та сомельє. Тож, час від часу біля стола знаходиться аж 4 людини з обслуговуючого персоналу.

Різноманітність розваг

Як правило, на кораблях насичена програма розваг. Є тут як звичні розваги - басейни чи джакузі – так і надзвичайні “атракціони”.

Ось мій невеликий хіт-парад атракціонів і розваг: льодові ковзанки і льодові шоу, театри на декілька сотень глядачів, кінотеатри, так звані 5D кінотеатри, квест-кімнати, стіни для скелелазіння (зазвичай, біля труби корабля), спортивні корти, лазерні бої, автодроми, каруселі, справжні картинг траси, атракціони, які симулюють вільне падіння та серфінг, оглядові капсули, які підіймаються на висоту до 90 метрів, зіплайни через весь корабель та аквапарки. Деякі з них досить виняткові. Наприклад, оглядові капсули є тільки на трьох кораблях, а гоночний трек - на одному. Але, зазвичай, навіть невеликі кораблі мають якісь розваги та шоу.

Оглядові капсули є тільки на трьох кораблях, а гоночний трек - на одному

Дуже часто на круїзах виступають відомі співаки, переможці різноманітних талант-шоу, фокусники. На деяких кораблях виступають бродвейські шоу, інші проводять власні шоу талантів.

Варіативність вартості та якості

Ще однією причиною є доступність цього виду відпочинку. Багато круїзів сприймаються як свого роду відпочинок на вихідні. Це можуть бути лише три- або чотири-добові подорожі з невеликою кількістю портів заходу.

Для багатьох американців круїзи є досить доступними. Існує велика варіація цін, в залежності від типу кают, компанії, маршруту. Серед найдешевших – ті, куди щороку відправляються на весняні канікули сотні американських студентів. Є і дуже дорогі круїзи, які не по кишені середньостатистичному американцю.

Для певних категорій американців знижки чи спеціальні тарифи, зокрема для військових та літніх людей, які можуть сягати 50%.

Також круїзи можуть бути як короткими, так і тривалими. За статистикою, молоді туристи віддають перевагу більш коротким подорожам, до 8 діб, а старші люди люблять їздити в триваліші круїзи.

Останнім часом стали популярні річкові круїзи як в США, так і в Європі, які, втім, є досить дорогими.

Як «сухий закон» допоміг популярності круїзів

Перші великі трансатлантичні пасажирські компанії з’явилися в середині 19 сторіччя, але справжній бум стався на початку 20 сторіччя. Компанії змагалися за «Блакитну стрічку Атлантики» - нагороду для найшвидшого лайнера. Серед учасників – такі відомі кораблі як «Титанік», «Олімпік», «Карпатія».

Перша світова війна звела пасажирські перевезення майже нанівець. Але після неї відбувся ще один бум. У США був прийнятий так званий «Сухий закон». Саме він і посприяв популярності круїзів, адже коли корабель виходив за межі США, на ньому можна було вживати алкоголь. Тож стали популярні так званні «круїзи в нікуди», коли люди збиралися на кораблі, аби просто випити, не звертаючи увагу на маршрут судна.

Боїнг-747 остаточно знищив популярність та доцільність такого виду транспорту, як трансатлантичні кораблі

Втім, тоді все-таки переважна більшість людей сідали на корабель, аби дістати потрібного їм місця. Все змінилося з появою регулярних авіарейсів Нью-Йорк – Лондон. Наприкінці 1950-х років кількість пасажирів, що перевозили літаки зрівнялася з кораблями. А у 1970-х Боїнг-747 остаточно знищив популярність та доцільність такого виду транспорту, як трансатлантичні кораблі. Великі круїзні компанії стали змінювати свій вектор. Саме з цього часу і почався розвиток сучасної круїзної індустрії.

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