Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

У 2002-му році я приїхала до США навчатися в аспірантурі (graduate degree) в Університеті Штату Огайо (м. Афенс). Одним із моїх найбільших вражень було ставлення багатьох студентів до сну. Здавалося, багато з них пишалися тим, як мало сну їм потрібно. Вони вважали, що письмові роботи потрібно писати в останній момент і всю ніч, тоді ж і готуватися до тестів.

Звичайно, в Україні студенти теж це роблять. Але, на відміну від більшості українських вишів, тести та письмові роботи в США треба складати від 2 до 5 разів на тиждень, а не наприкінці семестру. Отже, глибокий недосип перетворюється на постійний стан студента.

І наслідки були помітні. В групах з читання студенти ледве могли тримати очі відкритими. І скрізь - в бібліотеці, в аудиторіях, коридорах, кав'ярнях, на галявині і, навіть, у спортзалі - можна було побачити сплячих студентів, багатьох із слідами виснаги на обличчі.

Як працювати 130 годин на тиждень? Стратегічно спати і ходити в туалет

Життя за межами університету не набагато відрізнялося у цьому аспекті. Найбільше мене дивував недосип представників медичної професії – людей, які мають бути найбільш обізнаними з його наслідками! Лікарі, медсестри та особливо інтерни працювали до 100 годин на тиждень, що означало, що зміна могла тривати до 30 годин! І нікого, здавалося, не турбувало те, що вони довіряють різні частини тіла особам зі скарпелем чи шприцом в руках, які не сплять вже другу добу.

Таке ж ставлення було поширене й у світі бізнесу та фінансів. Інвестиційні банкіри та фондові брокери працювали по 90 годин на тиждень. Виконавчий директор Yahoo Марісса Майєр розповідала в інтерв’ю Bloomberg, що коли вона була в Google, вона працювала через ніч щонайменше раз на тиждень. Працювати 130 годин на тиждень реально, завірила вона журналіста - для цього треба лише «стратегічно підходити до того, коли ти спиш, миєшся та ходиш в туалет».

Економити на сні радили не лише лікарям та фінансистам. У садку моєї дитини раз в квартал роздавали листок для батьків з порадами. В одній статті говорилося: хочете більше встигати – менше спіть.

Заспані підлітки та неуважні діти

Недосипають не тільки дорослі, але і діти. «По всьому світові діти сплять на годину менше, ніж 30 років тому. Ціна: нижчий IQ, гірший емоційний стан, синдром дефіциту уваги та надмірна вага», - пишуть По Бронсон і Ешлі Мерримен у книзі «Виховний шок: Революційний погляд на виховання дітей та підлітків».

Найбільш поширений недосип серед підлітків. Більшість тінейджерів сплять 7-7.5 годин на добу, тоді як їм потрібно 9-9.5. Причини недосипання серед 14-18-літніх знайомі молоді по всьому світу: багато уроків та домашньої роботи, післяшкільні заняття, комп'ютерні ігри, соціальні медіа, телевізор. Утім, в США є додаткова причина, яка допомагає перетворити підлітків у «зомбі» - ранній початок занять у школі. В близько 40% усіх старших класів США (high school), перший урок починається в 8-мій ранку чи раніше. У підлітків, на відміну від дітей і дорослих, гормон сну мелатонін починає вироблятися не з настанням темряви, а через 90 хвилин. Раніше за 11 годину вечора тінейджерові, при всьому бажанні, заснути важко.

Експерименти з початком занять хоча б на годину пізніше показали численні переваги для молоді. Вони краще вчаться, стають добрішими, менш схильними до депресії та конфліктів. В місті Лексингтон, штат Кентуккі, після зсуву часу початку занять також було зафіксовано на 16.5 % менша кількість аварій на дорогах за участі тінейджерів. В нашому шкільному окрузі початок занять в старших класах пересунули на 8:00 лише в 2014-му році (було 7:20).

Наслідки браку сну

Один з найбільш відомих широкому загалу наслідків браку сну – забудькуватість. Під час сну отримана за день інформація та враження складуються по різних ділянках мозку. І для цього потрібні всі фази сну. Наприклад, при вивченні іноземної мови нові слова запам'ятовуються за одної фази, а вимова – за іншої.

Відмінники спали на 15 хвилин більше за хорошистів, а ті – на 15 хвилин більше за трієчників

При вивченні сну семи тисяч дітей дослідниками Університету Міннесоти, результати якого наводяться у «Виховному шоці», виявилося, що в середньому відмінники спали на 15 хвилин більше за хорошистів, а ті – на 15 хвилин більше за трієчників.

Брак сну вдаряє по так званій «виконавчій функції», за яку відповідає префронтальна кора головного мозку. Це – уміння продумати свої дії, зробити їх за планом, передбачати наслідки і отримати результат. У дослідженні Тель-Авівського Університету, яке теж наводиться в книзі «Виховний шок», когнітивні здібності шестикласників, позбавлених лише однієї години сну за ніч, менше ніж через тиждень падали до рівня добре сплячого четвертокласника.

Також страждає уміння зосереджуватися і підтримувати увагу. В одному дослідженні вчені тестували когнітивні здібності людей, які сплять 4, 6 і 8 годин. Як виявилося, для тих, хто не досипає, вони знижуються щодня, поки не досягнуть стабільно низької позначки.

Причому, люди, які мало сплять, часто самі не помічають, наскільки погіршуються їхні когнітивні здібності і самопочуття. Забудькуватість? Дратівливість? Майстерність вже не та? А що ви хотіли, коли старість на порозі, а в країні – все погано? Насправді замість звикання до нестачі сну відбувається зниження норми власного самопочуття та ефективності, а також – накопичення дефіциту сну. Іншими словами – планка падає, а людина цього не помічає, або сприймає як належне.

Люди, які мало сплять, часто самі не помічають, наскільки погіршуються їхні когнітивні здібності і самопочуття.

Але в мене чи в когось, кого я знаю, це не так, хтось може сказати. Так, я теж знаю людину, яка спить 4-5 годин на добу і досягає чудових результатів у всіх сферах життя. Деякі щасливчики на цій планеті мають так зване «здорове безсоння». Вони здатні спати дуже мало без будь-яких втрат для здоров'я і працездатності. Це явище – чисто генетичне і розвинути в собі здорове безсоння неможливо – тільки нездорове. Тому не давайте себе шантажувати Наполеоном, Мікеланджело, Маргарет Тетчер та іншими «генетичними мутантами».

Також сон зміцнює імунітет, уві сні оновлюються (ремонтуються) клітини, що істотно уповільнює старіння і покращує зовнішній вигляд. Будь-яка жінка неодноразово ставила цей науковий експеримент на собі, ховаючи його результати під товстим шаром тонального крему.

Не давайте себе шантажувати Наполеоном, Мікеланджело, Маргарет Тетчер та іншими «генетичними мутантами».

Уві сні «перевантажується» емоційний стан. Негативні емоції і спогади запам'ятовуються в амігдалі, а позитивні – у гіпоталамусі, який більше за амігдалу страждає від нестачі сну, про що йдеться в книзі По Бронсона та Ешлі Мерримен.

За моєю власною теорією, низький статус жінок в багатьох суспільствах, починаючи принаймні від початку цивілізації, частково пояснюється тим, що вони народжували дітей ледь не щороку, а отже страждали на всі наслідки суттєвого та тривалого браку сну. Вони вважалися дурнішими, нездатними контролювати свої емоції, менш здібними – усе те, що дивними чином збігається з наслідками депривації сну. Сьогодні у США, хоча жінки у всіх вікових групах мають менше вільного часу ніж чоловіки, вони сплять трохи більше.

І ще один наслідок нестачі сну – зайва вага. Безсоння активізує гормон грелін, що відповідає за апетит і пригнічує гормон лептин, який сигналізує мозку, що шлунок вже повний і можна припиняти їсти. У результаті, люди, які мало сплять, навіть якщо вони споживають ту ж кількість калорій, набирають вагу.

Американців переконали більше спати

У Сполучених Штатах проводиться та публікується все більше досліджень, які свідчать про руйнівні наслідки нестачі сну для здоров’я. У 1989-му році, після того, як було встановлено, що брак сну персоналом Нью-Йоркської лікарні став причиною смерті підлітку, штат Нью-Йорк обмежив кількість годин, які можуть працювати інтерни до 80-ти. Пізніше були запроваджені обмеження на тривалість роботи медперсоналу і на федеральному рівні.

На телебаченні продавці ліків від безсоння, матраців та подушок у рекламі свого товару активно посилаються на результати досліджень, доносячи важливість сну до мільйонів телеглядачів.

Головний редактор і засновник інтернет-видання Huffington Post Аріанна Гаффінгтон стверджує, що в США відбувається революційна зміна ставлення до сну. Сама вона як зайнята, успішна жінка і матір двох дітей довгий час обходилася 3-4 годинами сну на добу. Очунявшись одного разу в калюжі крові - від виснаження Гаффінгтон просто знепритомніла і впала – вона вирішила змінити своє життя і життя мільйонів американців. У своїй книзі, презентаціях та інтерв’ю вона активно пропагує повноцінний сон. Вона вірить, що незабаром стане модним хвалитися гарним сном – так саме як здоровою дієтою та регулярними заняттями спортом.

І американці дослуховуються. Згідно з вимірюванням використання часу, за останні 14 років американці стали спати на 17 хвилин більше щоночі. Втім, принаймні третина усіх мешканців США все ще страждає на брак сну.

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