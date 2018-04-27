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У 2013 році, під час весільної подорожі, в нас з чоловіком народилася ідея – створити додаток, який би допоміг туристам планувати їх круїзні подорожі. Через декілька років ми почали працювати над цією ідеєю в Києві. А на початку 2016 року нас було запрошено до одного з техаських "бізнес-акселераторів" (організацій, що допомагають розвивати бізнес). Згодом, наприкінці 2016 року, ми опинилися у Сполучених Штатах, у місті Даллас. Оскільки моя посада в стартапі - керівна - технічний директор, це відкрило для мене явище, про існування якого я навіть не здогадувалася. А саме - таємні і не дуже жіночі товариства.

Як дівчинці з Києва потрапити до впливових товариств Далласа

Вже через тиждень після переїзду стартапу, мене запросили на зустріч жінок-власниць бізнесу або жінок, які займають впливові позиції у компаніях. Виявилось, що подібні зустрічі не афішуються, потрапити на них можливо лише за запрошенням, або рекомендацією. До того ж, якогось офіційного членства не існувало. Щомісяця близько 15 жінок збиралися у власних будинках чи в спільних просторах житлових комплексів (майже кожен багатоквартирний будинок має бізнес-центр чи спільну кухню), аби обговорити питання бізнесу, дискримінації та будь-які інші теми – від політики до макіяжу. Щоразу склад групи дещо змінювався, що давало можливість як зміцнити стосунки з тими жінками, яких бачиш не вперше, так і розширити контакти. Загалом це товариство об’єднувало близько 30 жінок, які займають в Далласі керівні посади в різних компаніях.

Згодом я дізналася про існування різних організацій, які об’єднують жінок, що працюють в бізнесі. Відверто кажучи, багато з таких бізнес-товариств є досить формальними. Тож, мені здається, краще знаходити товариства відповідно до більш вузьких інтересів. В моєму випадку це - IT. Нещодавно, наприклад, я стала членом жіночої організації від Google – Women Techmakers. Подібні організації не таємні, але щоб до них потрапити треба заповнювати заявки, проходити відбір, або мати рекомендації. Що стосується зустрічей, то інколи вони загальні, а на деякі заходи треба купувати квитки.

Подібні організації не таємні, але щоб до них потрапити треба заповнювати заявки, проходити відбір або мати рекомендації.

Ще існують великі жіночі товариства, які об’єднують відомих жінок, лідерів думок, директорів, менеджерів вищих ланок та політиків. Майже завжди за членство в подібних товариствах, або за відвідування заходів треба платити, але воно того вартує.

Досить часто такі зустрічі локальні, в залежності від міста або штату. Наприклад, в Далласі досить популярні заходи від Dallas Womens Foundation, Dallas Women Entrepreneurs, Glass Heel. Це досить великі заходи, які проходять у конференц- залах мережевих готелів, бізнес- чи виставкових центрах. Їх відвідують декілька сотень жінок. Як не дивно, для мене такі товариства виявились найбільш ефективними, позаяк на них ти можеш отримати найбільше досвіду та знань. На таких зустрічах виступають найдосвідченіші спікери, інколи серед них можуть бути справжні зірки бізнесу, при чому – не лише жінки.

Що змушує американок об’єднуватися?

На початку 19-го століття жіночі організації створювалися як релігійні групи навколо церков, а основним предметом їх діяльності була благодійність. Трохи пізніше стали з’являтися товариства афро-американських, а згодом і білих жінок, які боролися проти рабства. Але такі товариства не мали системної структури до початку 20-го сторіччя.

Двадцяте століття стало часом розквіту «жіночих клубів», які об’єднували жінок, які ходили до однієї церкви, займалися благодійністю, допомагали військовим та пораненим під час війн. Окремою популярною американською традицією є «книжкові клуби», які об’єднують майже виключно жінок.

Такі товариства були потужним рушієм суспільних змін, досить часто діяльність цих організацій впливала на певні реформи та зміни у суспільстві. Жіночі товариства активно виступали проти лінчування, сегрегації, відстоювали права жінок на працю та голос. Вони займалися освітою, захистом навколишнього середовища, допомогою удовам та сиротам.

Відомий національний парк Еверглейдс у Флориді був створений завдяки Федерації жіночих клубів штату Флорида.

Саме завдяки жіночим клубам з’явилися сучасні дошкільні навчальні заклади, ювенальне правосуддя та поняття захисту прав дитини, сучасні парки та рекреаційні зони. Наприклад, всесвітньо відомі секвої у Каліфорнії були врятовані не в останню чергу через протести місцевих жіночих клубів. Відомий національний парк Еверглейдс у Флориді був створений завдяки Федерації жіночих клубів штату Флорида. Саме жіночі клуби одними з перших стали на боротьбу зі «сміттєвою мафією» у США. І таких прикладів безліч.

Чому чимало жінок у США мріють потрапити до «Белізського гаю»

Одне з найвпливовіших сучасних жіночих товариств - закритий клуб «Белізький гай». Ця нью-йоркська організація об’єднує понад 100 найвпливовіших жінок із різних сфер. Подейкують, що назва з’явилася через зустрічі у Белізі. А цілями товариства називають збільшення представництва жінок у політиці та бізнесі.

Деякі жіночі організації є всесвітньо відомими, наприклад, «Жінки ООН», Міжнародна жіноча ліга за мир та свободу, Національна жіноча організація та інші. Здебільшого такі організації відстоюють права жінок, борються за рівноправ’я, проти війн та дискримінацій.

Жіночі товариства, чи є в них це заявленою метою чи ні, допомагають долати розрив в економічних можливостях між чоловіками та жінками.

У вересні 2017 року наша компанія була однією з обраних представників України в Українському павільйоні на TechCrunch Disrupt SF’17. На цій конференції чоловіків було набагато більше ніж жінок, яскравим показником цього було явище, яке рідко коли побачиш – величезні черги до чоловічих вбиралень та майже порожні жіночі. І це при тому, кажуть досвідчені відвідувачі, що з кожним роком кількість жінок на техконференціях зростає.

Але і тут жінки не гають можливості познайомитися, поспілкуватися та поділитися досвідом одна з одною. На майже кожній великій техконференції організують сніданки, вечірки чи панельні дискусії саме для жінок. І знаєте в чому перевага жінок? Я як дружина чоловіка - засновника підприємства знаю відповідь: чоловіки такі сніданки та зустрічі організовано не проводять!

Усі важливі організації в світі – уряди, великі компанії, міжнародні організації – до недавнього часу об’єднували майже виключно чоловіків. Чоловіки звикли і разом проводити вільний час – ходити на полювання, в лазню чи грати в більярд - таким чином будуючи та розвиваючи зв’язки.

Як показав мій досвід жінки-підприємця у сфері, яка все ще навіть у США, вважаються чоловічою, жінки можуть не гірше, а може і краще кооперуватись, знаходити однодумців, ділитися досвідом та допомагати одна одній.

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