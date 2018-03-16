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Блоги "Моя Америка"

Відпустка по-американськи: шалені атракціони та довжелезні черги

Superstorm Roller Coaster

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

«Американські гірки» – так у народі називали найпопулярніший та «найстрашніший» атракціон у Гідропарку, який у 80-х роках був чи не єдиним ролекостером на всю Україну. Саме там в мене і з’явився потяг до атракціонів та парків розваг.

Звичайно, потрапивши до США, я не міг не скористатися нагодою випробувати справжні «американські гірки». Щоправда, мені це вдалося зробити, лише коли власні діти досягли такого віку, що і вони могли на них кататись.

Ролекостер на пляжі в штаті Нью-Джерсі
Ролекостер на пляжі в штаті Нью-Джерсі

Парки розваг у США – популярне місце проведення родинного дозвілля. Деякі з них, як-от у штаті Флорида, доступні цілий рік. Інші відкриваються навесні, з початком тепла.

Розмаїття парків тут вражає. Фанати атракціонів можуть знайти собі парк у будь-якій ціновій категорії - від 20 до 300 доларів за день на людину. Цікаві парки не дешеві. Наприклад, квиток в парк Universal буде коштувати 100 доларів на день, що для родини з 4 чоловік вийде майже в півтисячі доларів на день, не враховуючи їжу (як правило, погана та коштовна швидка їжа) та сувеніри. Якщо купувати квитки на кілька днів, то в перерахунку на один день вийде дещо дешевше.

Багато парків мають спеціалізацію - парки з простими атракціонами для малечі чи навпаки - швидкими та високими ролеркостерами для підлітків та дорослих. Є водні парки та тематичні, де діти можуть пірнути у світ своїх улюблених мультфільмів та фільмів, зустріти улюблених персонажів та пройтись вулицями казкового міста.

Парк Universal в Орландо, Флорида. Фото автора
Парк Universal в Орландо, Флорида. Фото автора

​Буде помилкою вважати, що такі парки - лише для підлітків чи родин з дітьми. В парках ви побачите дуже багато молоді та людей за 60. Тоді як перші складають конкуренцію тинейджерам на швидких ролекостерах, другі - ділять черги з дітьми 6-10 років на атракціонах для малечі.

140 мільйонів відвідувачів на рік - лише в парках Disney

Тематичні парки розваг – одне з популярних місць для відпустки. Багато родин проводять там тиждень чи більше і витрачають не менше, а то і більше ніж на курортах на океані. За останні 50 років індустрія розваг дуже серйозно розвинулась, аби відвідувачі не знудились навіть під час тривалого перебування. Великі парки розваг оточені готелями - від шикарних до найпростіших. В парках, крім атракціонів, є також різноманітні шоу, ресторани та, звичайно, крамниці.

Дизайнери парків дуже серйозно ставляться до відтворення тематичної атмосфери. Наприклад, в одному з найвідоміших «островів» парку Universal, присвяченому Гаррі Поттеру, ти буквально попадаєш в магічній світ Гоґвартса. У цьому творцям парку допомагають і відвідувачі, вдягаючись відповідно. Мене особисто наявність великої кількості людей в мантіях та з чарівними паличками, змушує відчувати себе «туристом-чужаком».

Ролекостер "Халк" в Орландо, Флорида
Ролекостер "Халк" в Орландо, Флорида

Атракціони в таких парках є витворами архітектурного та інженерного мистецтва. Парки змагаються між собою - хто зробить найвищий, найшвидший та найстрашніший атракціон. Наприклад, в атракціоні «Халк», який набирає швидкість до 108 кілометрів на годину, перекручує тебе 7 разів та часом створює перевантаження у 4g, використовується пусковий механізм, складніший за катапульти на старих авіаносцях. До речі, електромагнітну катапульту для запуску літаків з авіаносців для флоту розробляла компанія Disney.

І все це – величезний бізнес. Лише парки компанії Disney за рік відвідує 140 мільйонів гостей. Підрозділ компанії, що займається парками, нараховує 130 тисяч працівників та має прибуток у 3 мільярди доларів на рік.

Між парками – жорстка конкуренція. Найбільші гравці на ринку – Universal (Comcast), SeaWorld та Six Flags. Кожна з цих компаній пропонує щось своє, чого немає в конкурентів. Наприклад Six Flags спеціалізуються на швидких та високих ролекостерах, SeaWorld відомий своїми водними виставами, а Universal - Гаррі Поттером.

Любиш кататися – люби і в черзі стояти

Відпустка в парку починається з черги. Іноді мені здається, що парки розваг були придумані саме для того, щоб тестувати здатність людей чекати.

Уявіть собі, що Ви живете у Вашингтон і вирішили відпочити усією родиною в парку Universal Studios у Флориді. Спочатку чекати доведеться на трасі, бо в цей час бажаючих потрапити на Флориду багато і траси - перевантажені.

Черга на вході в парк
Черга на вході в парк

Ну от, доїхали Ви до готелю і встали в чергу на реєстрацію або, якщо голодні, - то в чергу в готельній кав’ярні. Ймовірно, що на цьому перший день відпустки і скінчився. Ви йдете спати з наміром з ранку піднятися, попити швиденько каву, заскочити в автобус, що ходить між готелем та парком, і з вітерцем прокотитись на ролекостері.

Зась! Перша черга, в яку Ви стаєте, - за кавою в Starbucks, людей так з 20. Далі – на автобус. Організовано вивантажившись з автобусу, Ви доходите до черги на «безпеку». І ми ще до парку не зайшли. На вході в парк – теж черга. Нарешті, Ви в парку. Можна кататися? Ні, будь ласка, встаньте в чергу на атракціон.

Черга на атракціон в парк Walt Disney World на Флориді
Черга на атракціон в парк Walt Disney World на Флориді

Адміністрація парків, звичайно, намагається зробити все, щоб черги не зруйнували Ваш відпочинок. По-перше, в парках є інформаційні дошки, на яких повідомляється, скільки чекати в черзі на кожний атракціон чи шоу. Можна завантажити безкоштовний додаток на смартфон, який даватиме ще більш точну інформацію про черги. Якщо хтось приїхав наодинці, то є коротші черги для поодиноких відвідувачів, яких підсаджують до родин та компаній, що приїхали в непарній кількості. Можна також купити експрес-квиток і проходити на атракціони по своїй «черзі для багатих».

Наприкінці дня Вам залишиться лише постояти в черзі на автобус і на цьому день черг та ролекостерів можна вважати завершеним.

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Новітні технології скоротять час автоподорожі на 25 відсотків. Відео

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    Генріх Карпинський

    Програміст. У США з 2001-го року. Працює у сфері ІТ. Активно залучений в дитячий спорт у США – як батько юних спортсменів та тренер дитячої команди.

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