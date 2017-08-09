Спецпрокурор США Мюллер задекларував мільйонні доходи

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії до виборів у США 2016 року, заробив близько 3,5 мільйони доларів працюючи в Вашингтонській юридичній компанії, а також більше 240 000 доларів як гонорар за виступи, йдеться в декларації про активи та доходи, поданій Мюллером до Міністерства юстиції США після його призначення на посаду спеціального прокурора.

Розслідування розширило свою сферу і зосередилось на можливих фінансових злочинах, деякі з яких не пов’язані з виборами 2016 року

В документах також зазначається, що колишня юридична компанія Мюллера Wilmer Hale представляла деякі відомі фірми, включаючи Intel, Apple, Sony та Facebook.

Ймовірно, фінансовий стан колишнього директора ФБР приверне увагу юристів президента Дональда Трампа, а також його прибічників, які будуть шукати можливий конфлікт інтересів в діяльності Мюллера, щоб піддати сумнівам його незалежність.

Міністерство юстиції не виявило явного конфлікту інтересів, зазначається в опублікованих документах.

Через свого адвоката, Трамп останнім часом надсилав приватні повідомлення Мюллеру, в яких запевняв його, що він «високо цінує» роботу спеціального прокурора

Розслідування Мюллера зараз зосередилось на фінансах організації Трампа, повідомляє CNN, посилаючись на поінформовані джерела: "за повідомленням поінформованих осіб, розслідування розширило свою сферу і зосередилось на можливих фінансових злочинах, деякі з яких не пов’язані з виборами 2016 року".

Хоча Трамп в інтерв’ю для преси і зазначав, що якщо Мюллер почне розслідувати фінансовий стан сім’ї, поза зв’язками з Росією, це перетне "червону лінію", однак, за повідомленнями USA Today, через свого адвоката, Трамп останнім часом надсилав приватні повідомлення Мюллеру, в яких запевняв його, що він "високо цінує" роботу спеціального прокурора.

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