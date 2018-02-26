Співавтор закону Нанна-Луґара про ймовірність розв’язання масштабної війни

На думку колишнього сенатора США Сема Нанна, вирішити північнокорейську проблему допоможе метод батога і пряника





Колишній американськоий сенатор від штату Джорджія Сем Нанн, екс-голова Сенатського комітету щодо збройних сил, вважає, що ймовірність розв’язання масштабної війни «помилково» - зросла. Колишній законодавець заявив, що підтримує «закручування гвинтів при здійсненні санкцій» проти Північної Кореї, але разом з тим вважає, що США повинні вести діалог з Пхеньяном.



В інтерв'ю журналістці Ґреті Ван Састерен для «Голосу Америки» колишній сенатор підтримав модернізацію американського ядерного арсеналу, про що йдеться в «Огляді ядерної політики», підготовленому адміністрацією президента Дональда Трампа. У той же час Нанн, який є співголовою Ініціативи щодо зменшення ядерної загрози, сумнівається в необхідності розробки нових видів малопотужної ядерної зброї.



Сенатор Нанн очолював Комітет у справах збройних сил в 1991 році, коли розвалювався Радянський Союз. Він згадує, що під час серпневого путчу, коли президент СРСР Михайло Горбачов перебував в ізоляції, він і сенатор Ричард Луґар, член Комітету з міжнародних відносин, брали участь, разом з представниками СРСР в конференції, яка проходила в Будапешті.

Нанн розповідає, що, коли через три дні Горбачова звільнили, один з російських учасників конференції подзвонив йому і сказав: «Приїжджайте в Москву, тут відбуваються великі справи».

Ця країна (СРСР) розпадається, і вона розпадається, володіючи тисячами одиниць ядерної, хімічної і біологічної зброї, і нам потрібно з цим щось робити

«Я приїхав в Москву і перебував там чотири дні, - продовжує Нанн. - Я зустрічався з Горбачовим, я стежив за дебатами про розпад Радянського Союзу. Я зустрічався з новими військовими лідерами, вірними (президенту Росії Борису) Єльцину. По дорозі додому я сказав собі: ця країна розпадається, і вона розпадається, володіючи тисячами одиниць ядерної, хімічної і біологічної зброї, і нам потрібно з цим щось робити».



Це призвело до появи закону Нанна-Луґара, який був ухвалений в кінці 1991 року і покладений в основу Програми спільного зменшення загрози.



«Йшлося про надання допомоги колишньому Радянському Союзу, причому не тільки Росії, а й іншим країнам, які мали у своєму розпорядженні ядерну зброю - Білорусі, Україні та Казахстану, - продовжив Нанн. - У них були дуже великі арсенали, і протягом наступних 10-15 років ми допомагали їм забезпечувати безпеку їх ядерної зброї і матеріалів».



На думку колишнього сенатора, після розпаду СРСР і реалізації закону Нанна-Луґара загроза «навмисної» повномасштабної війни між США і іншою великою державою, такою як Росія, знизилася.

Після розпаду СРСР і реалізації закону Нанна-Луґара загроза «навмисної» повномасштабної війни між США і іншою великою державою, такою як Росія, знизилася

«Однак мені здається, що ймовірність війни 'помилково' або війни через кібер-втручання в системи командування і управління, війни через ескалацію напруженості між США і Росією в таких регіонах, як Близький Схід або Україна - зросла. І, звичайно ж, зросла небезпека катастрофічного тероризму, тому що можливості створення кустарної бомби, не такої, яку можна встановити на ракеті і запустити через космос, але такої, яку можна закласти у вантажівку або завантажити на корабель в порту, - збільшилися».



«Нам всім потрібно пам'ятати основне - Росія і США мають в цілому 90% всіх ядерних матеріалів. І коли ми, так би мовити, готові один одному глотки перегризти, будь то в зв'язку з Близьким Сходом, Україною або виборами, то через все це світ неминуче стає більш небезпечним місцем, - продовжив колишній сенатор. - США і Росія володіють величезними ядерними арсеналами і несуть величезну відповідальність. Якщо ми не будемо працювати разом, світ буде більш небезпечним місцем».

США і Росія володіють величезними ядерними арсеналами і несуть величезну відповідальність. Якщо ми не будемо працювати разом, світ буде більш небезпечним місцем

Коментуючи ситуацію з Північною Кореєю, Нанн сказав, що США повинні використовувати метод батога і пряника.



«Я підтримую закручування гвинтів при здійсненні санкцій, але також вважаю, що ми повинні підтримувати зв’язок з Північною Кореєю. Ми хочемо, і будь-яка країна хоче уникнути війни помилково. Ми не можемо цього допустити. Однак атмосфера настільки отруєна і риторика з обох сторін настільки запекла (хоча вона пом'якшилася останнім часом, можливо, завдяки Олімпіаді), що підвищується ймовірність помилок з боку людей, які керують радарними системами і, фактично, контролюють зброю. Тому риторика має велике значення. Навіть, якщо ви не погоджуєтеся, я вважаю діалог є необхідним, принаймні для того, щоб ми один одного розуміли і не розв’язували війни, якої ніхто не хоче», - сказав колишній впливовий американський сенатор Сем Нанн в інтерв’ю «Голосу Америки».

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