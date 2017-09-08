Помилку України при продажі держпідприємств назвав американський експерт з оцінки вартості активів

Український уряд має припинити продавати акції державних підприємств. Таку думку Пол Томас, президент американської оціночної компанії IRE, яка тривалий час працює в Україні, озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

Сам підхід до приватизації сформульовано у спосіб, який гарантує провал. Це необхідно змінити

"Компанії не можна продавати так само, як продаєш картоплю. Якщо продаються акції - і класичним прикладом є Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат - то вартість компанії дорівнює нулю. Так відбується через те, що борги компанії значно перевищують будь-яку виручку та вартість її активів", - розповідає Томас.

"Коли купується компанія, купуються не лише активи, але і її боргові забов'язання. А коли на балансі мільярди гривень боргу і мільйони гривень активів, то за визначенням компанія коштує нуль, її акції коштують нуль. Це не означає, що здатність компанії генерувати прибуток, усі її активи варті нуль - абсолютно ні. Але очевидно що цінні активи є частиною провальної структури. І якщо продавати провальну корпоративну структуру вона нічого не буде варта ", - відзначає Томас.

Експерт відзначив, що за таких умов ціна акцій підприємства буде низькою. У якості альтернативи він пропонує розбивати підприємство на "пакети активів сформовані з метою отримати максимальну вартність на основі здатності цих пакетів генерувати прибуток".

Коли купується компанія, купуються не лише активи, але і її боргові забов'язання. А коли на балансі мільярди гривень боргу і мільйони гривень активів, то за визначенням компанія коштує нуль

"Якщо продавати виключно активи, орієнтуючись на їх здатність генерувати прибуток, то компетентні компації, які займаються оцінкою, вже будуть здатні сформулювати власне ціну таких підприємств", - ділиться своєю позицією Томас.

Продажу акцій компаній обтяжених боргами натомість він називає шляхом до провалу приватизації.

"Це відбувається через те, що сам підхід до приватизації сформульовано у спосіб, який гарантує провал. Це необхідно змінити", - підкреслив Томас.

З повним інтерв'ю Пола Томаса можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

Дивіться також: У Жулянах будуть ремонтувати "Боїнги" - дізнайся більше