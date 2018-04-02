«Операція Троя»: план Росії поширення хаосу в Україні - The Times

Британське видання The Times повідомляє про урядову доповідь щодо російського плану дестабілізації України

​Британське видання The Times помістило статтю під заголовком: «Операція Троя: російський план поширення хаосу в Україні». Автор статті – Том Парфітт з Москви повідомляє про таємний план «Троя», який у листопаді 2014 надіслав до Кремля Олексій Муротов.

У плані були чітко зазначені імена ватажків проросійських заворушень, а шпигуни вже діяли на місці подій. Йшлося про стратегію підготовки населення Запорізької області до проросійського заколоту у регіоні, або як подавав це Муратов – «визволення від нацистсько-фашистських окупантів».

Ця пропозиція була частиною ширшого плану Кремля з дестабілізації України. Все це увійшло до доповіді з якою ознайомилося видння The Times. Доповідь основана на витоках інформації з листів електронної пошти впливового радника Володимира Путіна – Владислава Суркова, якого деякі звуть «путінським Распутіним».

Ця пропозиція була частиною ширшого плану Кремля з дестабілізації України

Співавтор доповіді – Боб Сілі, депутат британського парламенту від Консервативної партії, заявив, що витоки проливають світло на приховані кампанії та гібридну війну з чітким зазначенням фінансування кібернападів, росповсюдження фейкових новин, роздавання хабарів, оплачування участі у акціях, і аж до конкретної «ціни» за повалення регіональних урядів.

Муратов - колишній депутат російської Думи від путінської партії «Єдина Росія». У 2014 році його призначили представником Путіна у донецьких сепаратистів в східній Україні.

Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, який мав на меті вирвати регіон із орбіти центрального уряду в Києві

Згідно з планом операції «Троя», Муратов пропонував вкласти $181 000 на поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу. Документ, ймовірно, був направлений заступнику Суркова.

Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, який мав на меті вирвати регіон із орбіти центрального уряду в Києві. У цьому заколоті використовувалася б існуюча російська шпигунська мережа, яка вже діяла на тій території. Передбачалося нав’язання контакту з місцевою поліцією та СБУ.

План Муратова, за ознаками, ніколи не було втілено в життя, і важко сказав, пише Том Парфітт, чи Москва розглядала його як серйозну пропозицію.

Абсолютно ідентичні методи були використані на Донбасі паралельно з російським військовим вторгненням

План чітко виклав куди мають йти кошти бюджету операції - від $40 000 на організацію проросійських протестів у Запоріжжі, $10 000 на підтримку мережі агентів у СБУ і Міністерстві внутрішніх справ і до $49 000 на купівлю транспортних засобів.

Документ був частиною третього траншу електронної пошти, виявленої мережею українських хакерів у листопаді минулого року. Два попередні транші були викриті у 2016 році. Їх ретельно вивчав співавтор доповіді Боб Сілі. Кремль назвав здобуту інформацію сфабрикованою, хоча деякі люди, які надіслали Суркову електронні листи, опубліковані хакерами, заявили, що вони непідроблені.

Якщо це так, пише автор, тоді отримані хакерами імейли свідчать про далекосяжну спробу скеровувати політику в Україні на користь Кремля, сіючи поділ і пропагуючи автономію для регіонів з значним російськомовним населенням, щоб послабити контроль центрального уряду в Києві.

Том Парфітт звертає увагу на те, що абсолютно ідентичні методи були використані на Донбасі паралельно з російським військовим вторгненням, яке відіграло вирішальну роль у бойових діях проти українського війська у 2014 році.

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