Конгресмени-демократи внесли на розгляд новий законопроект про санкції щодо Росії

Демократи в Палаті представників у середу внесли на розгляд нову версію законопроекту про санкції щодо Росії та Ірану, сподіваючись цим надіслати президенту Трампу чіткий сигнал зберегти жорстку позицію щодо Москви.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на інформаційне агентство Reuters.

У намаганнях змусити лідерів республіканців у Палаті представників поставити справу на голосування, демократи-члени Комітету із закордонних справ внесли на розгляд законодавство, зміст якого аналогічний змісту законопроекту, ухваленого майже одноголосно Сенатом 15 червня, але який від того часу застряг у нижній палаті Конгресу.

Хоча зміст однаковий, нове законодавство зареєстроване під номером законопроекту Палати представників, щоб уникнути процедурних проблем, на підставі яких лідери республіканців у нижній палаті відправили його назад до Сенату для доопрацювання.

Одначе, немає жодної ознаки підтримки законопроекту з боку колег-республіканців, які користуються більшістю в обох палатах Конгресу і рішають, яке законодавство буде поставлено на голосування.

Речниця спікера Палати представників Пола Раяна Ашлі Стронґ применшила значення такого кроку демократів, назвавши його тактикою привернення уваги до себе.

Законодавство внесли на розгляд лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, її заступник Стені Гоєр та заступник голови Комітету із закордонних справ Еліот Енґель.

Демократи звинувачують республіканців у Палаті представників у зволіканні зі санкціями через незгоду адміністрація Трампа з положеннями про встановлення процедури для схвалення Конгресом будь-яких зусиль президента пом’якшити чи скасувати санкції проти Росії.

Питання ухвалення санкцій стало більш актуальним і нагальним після повідомлення у вівторок, що під час виборчої кампанії син Дональда Трампа намагався отримати компрометуючу інформацію від російської юристки про Гілларі Клінтон.

У Конгресі тепер з новою силою залунали заклики до якнайшвидшого ухвалення цього законопроекту.

Лідери республіканців у Палати представників сказали, що не висували законодавства на голосування, бо ним порушується положнення Конституції США, яке вимагає, щоб все законодавство, яке стосується урядових доходів, мусить походити від Палати представників. Демократи і деякі республіканці, які підтримують цей законопроект, висловили обурення, кажучи, що процедурне питання можна було швидко вирішити.

Сенат згодом вніс зміни у законодавство, але в такий спосіб, що послабило положення, яке вимагає, що президент мусить заручитися підтримкою Конгресу для пом’якшення санкцій проти Росії.

З версії законопроекту, внесеної у середу, прибрали цю зміну, що умовжливить як демократам, так і республіканцям у Палаті представників змусити лідерів провести голосування щодо резолюції про незгоду з будь-якими зусиллями пом’якшити санкції проти РФ.

Виступаючи на прес-конференції, спікер Раян заявив, що він хоче просунути жорстке законодавство щодо санкцій проти Росії якнайшвидше, але що далі актуальні процедурні та інші перепони. Енергетична промисловість США лобіює проти законопроекту, а деякі конгресмени-республіканці, зокрема від штатів-продуцентів нафти, натякнули про можливе бажання внести певні зміни в законопроект.

Санкції проти Росії містилися у поправці до законопроекту про санкції щодо Ірану. Крім встановлення процесу перевірки, законопроект також узаконює попередньо запроваджені проти Росії санкції президентськими указами, і передбачає введення нових обмежувальних заходів проти Москви.

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