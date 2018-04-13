У Держдумі РФ пропонують обмежити імпорт американського тютюну та алкоголю

У російській Держдумі підготували відповідь на санкції США



Російські законодавці в п'ятницю оголосили, що розробили законопроект у відповідь на нові американські санкції, що передбачає заборону на імпорт низки американських товарів і послуг, а також обмеження економічних зв'язків.



Законопроект винесуть на обговорення в нижній палаті парламенту наступного тижня.



Автори пропонують обмежити імпорт американського програмного забезпечення та фермерської продукції, медичних препаратів, які можна закуповувати в інших країнах, а також тютюну і алкоголю.



Депутати також запропонували заборонити співробітництво з США в сферах атомної енергетики, виробництва ракетних двигунів і авіабудування.



Законопроект також передбачає заборону на участь американських компаній у приватизації майна в Росії.



Керівник фракції ЛДПР Володимир Жириновський також повідомив, що в законопроекті передбачена заборона на в'їзд до Росії низки громадян США, включаючи висококваліфікованих фахівців.



Даний пакет заходів є відповіддю на запроваджені минулого тижня санкції щодо Росії, що стали найжорсткішими з моменту анексії Криму.



Законопроект представили журналістам віце-спікери Держдуми.



«У відповідь на акти недружнього характеру з боку США всі політичні сили Держдуми висловилися за необхідність введення заходів у відповідь економічного і політичного характеру», - сказав перший віце-спікер Держдуми Іван Мельников.



Ні Кремль, ні уряд не повідомили, чи підтримують вони запропоновані заходи.



Однак прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Кремлю потрібен час, щоб вивчити пропозиції депутатів.



«Поки ми ще не ознайомилися уважно з суттю запропонованого набору антисанкцій, на це буде потрібно якийсь час, але в будь-якому випадку, звичайно ж, можна з упевненістю припустити, що будь-які заходи, які будуть прийматися, чи не будуть на шкоду російським національним інтересам» , - сказав представник Кремля.



Пєсков додав, що, на його думку, «можна зрозуміти інтерес наших парламентаріїв до теми протидії недружній санкційній політиці, яку проводять у відношенні до нашої країни ряд держав».



За офіційними даними російської митної служби, в 2017 році обсяг російського імпорту з США становив 12,5 млрд доларів.



Серед імпортних товарів - літаки, обладнання, фармацевтичні і хімічні продукти.

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