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Краще б СБУ відвідувало "Українську правду" у справі Шеремета, а не для залякувань - експерт Hudson Institute

Було би краще, якби Служба безпеки України відвідувала редакцію "Української правди" в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, а не з метою залякати. Так інформацію про візит СБУ до редакції "УП" прокоментувала Ганна Тобурн, дослідниця аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

"Якби лишень СБУ відвідувало "Українську правду", щоб розслідувати минулорічне вбивство журналіста Павла Шеремета, а не заради залякування", - твітує Тобурн.

Водночас український англомовний журналіст-міжнародний Максим Еріставі, який користується значним впливом у середовищі західних ЗМІ, відзначив, що відповідальним за дії СБУ у даному випадку він вважає президента України Петра Порошенка.

Як повідомляла "УП", 14-го вересня слідчий СБУ вручив головному редактору "Української правди" Севгіль Мусаєвій листа, у якому просить "Українську правду" тимчасово вилучити із загального доступу статтю про зрив державної програми реформування оборонно-промислового комплексу, бо вбачає у ній розголошення державної таємниці.

Це викликає занепокоєння, м'яко кажучи... і є частиною тренду тиснути на антикорупціонерів та журналістів-розслідувачів

Стаття про яку йдеться була опублікована у січні 2017-го року і належить журналісту Олексію Братущаку, який у своєму останньому, за часом матеріалі, закликав українських правоохоронців звернути увагу на "гастролі" президента Україна Порошенка країною.

Дії СБУ коментують і журналісти.

"Це викликає занепокоєння, м'яко кажучи... і є частиною тренду тиснути на антикорупціонерів та журналістів-розслідувачів", - твітує Ноа Снайдер, кореспондент видання The Economist у Москві.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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