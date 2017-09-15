Трамп дав 11-річному хлопцю шанс стати президентом США через його працелюбність

11-річний американський хлопчина Френк Ґіаччіо у п'ятницю зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. У серпні хлопчик із передмістя Вашингтона написав до Білого дому листа, у якому розповів, що заробляє косінням трави, а бізнесова кар'єра президента США його надихає.

Хоча мені лише 10 років, я хотів би показати країні на що готові такі молоді люди, як я. Я захоплююсь Вашим бізнес минулим і розпочав власний бізнес

"Для мене було би честю покосити траву на галявині Білого дому в один із вихідних. Хоча мені лише 10 років, я хотів би показати країні на що готові такі молоді люди, як я. Я захоплююсь Вашим бізнес минулим і розпочав власний бізнес", - написав хлопець.

Власне, зустріч юнака із президентом вийшла кумедною.

Юнак із такою затятістю штовхав перед собою газонокосарку (завбільшки із нього самого - прим. ГА), що спочатку не звернув особливої уваги на появу поруч президента США, хоча Трамп привітався і похвалив його за роботу. Щоб уберегти слух від ушкодження через шум косарки, хлопець мав у вухах спеціальні затички, а отже не чув слів спрямованих до нього.

Френк і далі штовхав перед собою косарку, а президенту США довелося слідувати за ним. Навіть коли до президента приєднався батько хлопчика, хлопець продовжував косити. Зупинився він лише після сигналу, який його батько зробив руками.

Президент США, вражений затятістю хлопця, назвав його справжнім майбутнім країни. У відповідь на запитання Дональда Трампа, Френк розповів, що хоче стати військовим спецпризначенцем, коли виросте.

"Він точно цього досягне. Жодних сумнівів", - прокоментував Трамп.

Хлопчик, який, здавалося, дещо знітився поруч із президентом одразу повеселішав, коли Трамп представив його пресі.

Може він стане президентом

"Це - Френк. Він буде дуже знаменитим. Одного дня стане "морським котиком". Буде робити великі речі для нашої країни", - сказав Трамп.

Тоді ж президент подякував Френку і додав, що зробить фото з ним та його батьком в Овальному кабінеті.

"Може він стане президентом", - сказав Трамп.

Сам хлопчик розповів каналу Сі-Ен-Ен, що завжди хотів зробити щось значне і подумав, що косіння галявини Білого дому може бути першим кроком до цієї мети.

Цікаво, що хлопець покосив траву безкоштовно. Це запропонував його батько. Звичайна вартість роботи юнака - 11 доларів.

Кореспондент американського видання Сі-Бі-Ес у Білому домі поспішив відзначити в коментарях, що за законом США, діти мають отримувати мінімальну заробітну платню за будь-яку роботу.

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