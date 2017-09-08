ФБР взялось за програму, яку Uber використовував проти конкурентів

Федеральне бюро розслідувань США розслідує програму "Hell", щоб встановити, чи її використання не створювало для компанії Uber несправедливу перевагу над компаніями-конкурентами. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Програма дозволяла Uber отримувати доступ до сервісу Lyft під виглядом споживача і таким чином отримувати дані про наявність у певній місцевості водіїв Lyft та пропонованих цією компанією цін на перевезення. Оскільки таким чином Uber користувався сервісом Lyft, не маючи наміру власне бронювати автівки, ФБР нині аналізує, чи йдеться у даній ситуації про неавторизований доступ до комп'ютерних систем.

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