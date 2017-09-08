Спеціальні потреби

Мови
Україна

ФБР взялось за програму, яку Uber використовував проти конкурентів

Федеральне бюро розслідувань США розслідує програму "Hell", щоб встановити, чи її використання не створювало для компанії Uber несправедливу перевагу над компаніями-конкурентами. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Програма дозволяла Uber отримувати доступ до сервісу Lyft під виглядом споживача і таким чином отримувати дані про наявність у певній місцевості водіїв Lyft та пропонованих цією компанією цін на перевезення. Оскільки таким чином Uber користувався сервісом Lyft, не маючи наміру власне бронювати автівки, ФБР нині аналізує, чи йдеться у даній ситуації про неавторизований доступ до комп'ютерних систем.

Дивіться також: Компанія Ілона Маска здійснила успішний запуск ракети з мису Канаверал

Компанія Ілона Маска здійснила успішний запуск ракети з мису Канаверал. Відео
please wait
0:00:50
0:00:00 /0:00:50
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG