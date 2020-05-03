"Я радий, що він повернувся, і здоровий" - Президент Трамп про Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що “радий” знову бачити Кім Чен Ина на публіці і в доброму здоров'ї. Про це він написав на Твітер-сторінці.

“По-перше, я задоволений бачити, що він повернувся, і здоровий”, - написав Дональд Трамп після того, як Кім Чен Ин вперше вийшов на публіку після трьох тижнів інтенсивних спекуляцій в медіа про його зникнення.

Деякі оглядачі не виключали, що північнокорейський лідер - дуже хворий або навіть помер.

Напередодні державне телебачення Північної Кореї показало відео, де Кім Чен Ин ходить, усміхається та курить сигару нібито під час відкриття фабрики добрив у м.Санчон, що на північ від Пхеньяна.

Чутки про слабке здоров'я лідера Північної Кореї почали поширюватись після того, як Кім Чен Ин не з'явився 15 квітня на святкуванні дня народження свого дідуся, засновника Північної Кореї Кім Ір Сена - цей день вважається найважливішим у політичному календарі країни.

Дивіться також: Над Вашингтоном пролетіли ескадрилья військових літаків на честь героїв пандемії