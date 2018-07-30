Штати судитимуться з адміністрацією Трампа щодо друку зброї на 3D-принтері

Дев'ять американських штатів у понеділок заявили, що будуть спільно подавати до суду на адміністрацію Трампа за дозвіл розміщувати в Інтернеті креслення зброї, які можна роздрукувати на 3D-принтері. Це стане останньою спробою заблокувати онлайн-розповсюдження креслень, перш ніж вони будуть доступні пізніше цього тижня.

Генпрокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон заявив на прес-конференції в Сіетлі, що штати попросять федерального суддю видати обмежувальний наказ і заборону, щоб заблокувати публікацію креслень.

Штати, серед яких Вашингтон, Нью-Йорк і Пенсильванія, працюють над завершенням підготовки позовної заяви, яку вони планують подати пізніше в понеділок, зазначив Фергюсон.

Мова йде про угоду між урядом Сполучених Штатів і неприбутковою групою з Техасу Defense Distributed, яка дозволила компанії на законних підставах публікувати креслення в Інтернеті. На сайті групи сказано, що вони планують зробити це до 1 серпня.

Уряд до недавнього часу стверджував, що проекти становлять ризик для національної безпеки. Фергюсон зазначив, що уряд не пояснив, чому він змінив свою думку та дозволив публікувати креслення.

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