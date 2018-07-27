Coca-Cola може піднятись у ціні. Чому?

Компанія з виробництва газованих безалкогольних напоїв Coca-Cola може підвищити ціни на свою продукцію через підвищені тарифи на імпорт.

Введені Вашингтоном тарифи на ввезений із-за кордону алюміній призвели до породожчання тари, куди розливається напій.

У червні США запровадили 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове на алюміній з ЄС, Канади та Мексики. Таким чином адміністрація намагається відродити власну важку промисловість.

Джеймс Квінсі, керівник компанії Coca-Cola, штаб-квартира якої знаходиться в Антанті, штат Джорджія, заявив, що підвищення цін вдарить по бізнесу, однак, це необхідний крок.

Наскільки зросте вартість готової продукції для споживачів, залежатиме від торгівельних мереж, заявили у компанії.

У четвер 26 липня Дональд Трамп відвідав відкриття нового металургійного заводу у Граніт-Сіті, в штаті Іллінойс.

Він заявив: "Наша сталеливарна індустрія життєво важлива для нашої безпеки і процвітання. Якщо у вас немає сталі, то у вас немає країни. Сьогодні ми надсилаємо сигнал нашим противникам: дні крадіжки американських робочих місць та багатства закінчилися".

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