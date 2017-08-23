Трамп: «Ми американці, і майбутнє належить нам»

Виступаючи в південно-західному штаті Аризона, президент США закликав американців до національної єдності



Президент Дональд Трамп закликав до національної єдності, запевнивши американців в його рішучості вирішити найбільш нагальні проблеми країни і підкресливши: «Ми американці, і майбутнє належить нам».



Ця оптимістична заява прозвучала на тлі широкої критики реакції Трампа на акцію прихильників переваги білої раси в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, яка привела до загибелі учасника демонстрації опонентів акції.



«Прийшов час, коли ми повинні згадати, що всі ми - члени однієї команди, ми всі американці, і ми всі зараз віримо в те, що Америка повинна бути на першому місці», - сказав Трамп, виступаючи на мітингу у Фініксі, штат Аризона.



«Ми хочемо, щоб кожна дитина домоглася успіху, щоб всі спільноти процвітали, і щоб у кожного американця, який переживає труднощі, був шанс на краще життя», - зазначив президент.



Трамп відкрив свій політичний мітинг в Фініксі закликом до єдності.



«Події в Шарлотсвіллі торкнулися самої суті Америки, і сьогодні вся ця аудиторія одностайно і рішуче засуджує бандитів, які посіяли ненависть і зчинили насильство», - сказав він.



Але незабаром президент Трамп переніс своє обурення на ЗМІ, заявивши, що відразу після подій в Шарлотсвіллі він «відверто закликав до єдності і любові», але ЗМІ нібито спотворили його позицію.



Він прочитав уривки зі своїх попередніх трьох заяв у зв'язку з насильством, і з кожною цитатою ставав все більш збудженим.



Президент заявив, що має намір боротися за пересічних американців, які переживають важкі часи через, на його думку, несправедливу конкуренції з іноземними компаніями.



«Ми хочемо, щоб замість допомоги наші люди отримали роботу, перейшли від залежності до незалежності, від бідності до процвітання», - сказав Трамп.



Він нагадав, що США були тією країною, яка побудувала Панамський канал, перемогла в двох світових війнах, висадила людину на Місяць і перемогла комунізм.



«Ми можемо зробити все. Ми можемо побудувати все що завгодно. Ми можемо мріяти про будь-які речі, - сказав він. - Ми американці, і майбутнє належить нам. Майбутнє належить вам усім».



У той же час він виступив з критикою на адресу демократів, заявивши, що у них «немає ідей, немає політики, немає бачення для країни крім тотального соціалізму».



Трамп також пригрозив піти на припинення роботи федерального уряду, якщо Конгрес не виділить фінансування на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.





«Навіть якщо нам доведеться закрити урядові відомства, ми побудуємо цю стіну», - сказав він.



Президент також висловив готовність помилувати колишнього шерифа округу Марикопа (Аризона) Джо Арпайо, відомого своєю жорсткою позицією з питання про нелегальну імміграцію. Арпайо був засуджений за умисну непокору рішенням суду щодо однієї з імміграційних справ.



«Виходить, що шерифа Джо засудили за те, що він виконував свою роботу? - запитав Трамп. - Зроблю припущення. Думаю, з ним все буде добре».



Біля приміщення Convention Center у Фініксі, де виступав Трамп, відбулися словесні перепалки і невеликі сутички між прихильниками Трампа і учасниками акції протесту. З метою збереження порядку поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.





Жоден з двох республіканських сенаторів, що представляють Аризону у верхній палаті Конгресу, - ні Джон Маккейн, ні Джефф Флейк - не з'явились поруч з Трампом.

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