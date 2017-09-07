Трамп-молодший у Сенаті : російський компромат був потрібен, щоб перевірити Клінтон

Дональд Трамп-молодший, син президента США та функціонер його передвиборчого штабу, розповів у четвер у Сенаті, що організував зустріч із російською юристкою у червні 2016 року, бо хотів дізнатись більше про "відповідність" Гілларі Клінтон посаді президента США. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Сьогодні (у четвер) син президента США спілкується із слідчими Сенату з приводу обставин його зустрічі із російською юристкою Наталією Весельницькою у 2016 року. Раніше Трамп-молодший сам оприлюднив своє листування з приводу даної зустрічі, яке вказує на те, що Трамп-молодший був поінформований про те, що зустріч може бути частиною спроби уряду Росії сприяти виборчій кампанії Дональда Трампа.

Газета The New York Times, яка отримала доступ до заздалегідь підготовлених письмових свідчень Трампа-молодшого слідчим юридичного комітету Сенату, відзначає - син президента США наголошує, що не вступав у змову із представниками уряду Росії, а висловлений ним у листуванні захват з приводу можливості отримати компромат на Клінтон був просто виявом вдячності людині, яка взяла на себе сприяння зустрічі.

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Трамп-молодший також наголошує, що протягом виборчої кампанії щодня здійснював безліч телефонних дзвініків, активно вів електронне листування і погодився на зустріч із російською юристкою, що стало наслідком надзвичайно хаотичної кампанії, яка поглинала усю його увагу і час. Син президента США відзначив, що скептично ставився до самої ідеї зустрічі.

"До тієї міри, що вони мали інформацію з приводу відповідності посаді, характеру та кваліфікації кандидата у президенти, я вважав, що маю принаймні вислухати їх. Залежно від того, яку інформацію вони мали, пізніше я міг би звернутись до радника, щоб ухвалити зважене рішення з приводу того, чи приділяти цій інформації подальший час", - розповів Трамп-молодший.

Він також відзначив, що на зустрічі йому не було надано обіцяної інформації. Обставини прибуття до США російської юристки Весельницької примусили окремих представників ЗМІ США запідозрити, що її зустріч із Трампом-молодшим могла бути спланованою провокацією.

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