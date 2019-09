“Слуга народу” чи “Картковий будинок”: Мовний аналіз розмови Трампа із Зеленським

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Буває, що вам у Фейсбук раптом пише людина, з яким ви особливо не спілкуєтеся. Запитує, як справи і цікавиться подробицями особистого і професійного життя. Але ви-то відразу розумієте, що йому щось потрібно, і після пари чергових відповідей на чергові питання він до цього прохання добереться. Саме цю ситуацію нагадує телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Спочатку - чергове "Як справи?", вітання та запевнення в підтримці, а потім - I would like you to do us a favor ( "Я б хотів, щоб ви зробили нам послугу"). І прохання "докопатися до суті" в справі Байдена: "Я б хотів, щоб Генпрокурор подзвонив вам або вашим людям"

Стиль розмови більш ніж неформальний. Якщо прочитати деякі фрази, не знаючи, що їх вимовляють державні лідери, можна подумати, що спілкуються, наприклад, два сусіди. Зеленський і Трамп говорять в одному стильовому регістрі. Мало того, навіть використовують одні й ті ж (дуже прості) риторичні прийоми. Але не тільки тому, що обидва вони за походженням не політики, а шоумени. А ще й тому, що Зеленський, як сторона, залежна від військової допомоги США, в цій розмові виступає в ролі "віддзеркалення" Трампа. Підтакує йому, погоджується, повторює за ним слова і навіть репліки, копіює стиль. Не випадково деякі законодавці-демократи вже відзначили, що розмова нагадує рекет.

Всім відомо, наприклад, що улюблені прийоми Трампа - це багаторазові повтори і "сильні" прикметники - Great, Terrific, Fantastic. Зеленський в цьому від нього не відстає. Говорячи про оновлення українського політичного апарату, він заявляє: "Ви для нас в цьому відмінний учитель". У цій фразі, до речі, ми бачимо відображення ще одного трампівского прийому - прямолінійного, лобового компліменту, який часто нагадує грубу лестощі. "За вами стежив увесь світ! Це фантастичне досягнення! "- вигукує Трамп. "А ви відмінний учитель", - вторить йому Зеленський. До речі, слово Great! - великий, відмінний - звучить в розмові 9 разів.

Що ж стосується повторів, то тут Зеленський, мабуть, навіть обійшов Трампа, що зробити нелегко.

У першій же своїй телефонній репліці він тричі вимовляє прикметник "унікальний", причому в межах одного речення. "Унікальні вибори", "унікальна ситуація", "унікальний успіх", - говорить він про свою перемогу. І відразу додає: "Напевно, мені треба балотуватися частіше, щоб ви мені дзвонили частіше і ми могли спілкуватися частіше". Наріччя "частіше" звучить три рази в одному реченні. Трамп над жартом сміється.

Що ж стосується повторів, то тут Зеленський, мабуть, навіть обійшов Трампа, що зробити нелегко.

Сам же Дональд Трамп теж із задоволенням хвалить сам себе, тим часом висловлюючись негативно про інших. "Ми робимо дуже багато для України. Набагато більше, ніж європейські країни! Ось Німеччина взагалі нічого не робить ", - говорить він.

Прийом хвастощів - один з улюблених в арсеналі Трампа. І Зеленський, відчуваючи це, відповідає тим же: "А я, коли був в Нью-Йорку, зупинявся в Трамп-тауер!"

До кінця стиль розмови, і без того дуже простий, стає ще більш неформальним. "Ну, загалом, вам передзвонить генпрокурор", - говорить Трамп. А Зеленський запрошує його в Україну і міркує: "Чи можемо полетіти на моєму літаку, можемо на твоєму. Твій, напевно, краще ".

Завершуючи розмову, Трамп за звичкою використовує прийом кільцевої композиції - вимовляє слово Fantastic, з якого фактично почав дзвінок.

Втім, ситуація дійсно здається багато в чому фантастичною. Як пишуть користувачі Фейсбуку, ніби невидимий режисер вирішив схрестити серіали "Картковий будиночок" і "Слуга народу".

Передрук та інше використання матеріалів, розміщених на цьому веб-сайті, дозволяється за умови посилання на джерело.

Дивіться також: Яку роль Луценко зіграв у політичному скандалі у США. Відео