Папа Римський висловив глибоку стурбованість ситуацією у світі та закликав до миру

Папа Римський Франциск під час недільної меси на площі святого Петра у Ватикані висловив стурбованість ситуацією в Сирії та закликав політичних лідерів до справедливості та миру.

«Я серйозно стурбований нинішньою ситуацією в світі, де, незважаючи на засоби, доступні міжнародній спільноті, важко узгодити спільні дії на користь миру в Сирії та в інших регіонах світу. В той час, як невпинно молюся за мир та закликаю всіх людей доброї волі й надалі робити так само, знову звертаюсь до всіх політичних лідерів, щоб перемогли справедливість та мир».

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