США близькі досягнення рішення щодо їх ролі в Афганістані - генерал Данфорд

Робота над оновленою стратегією зайняла більше часу, ніж сподівалися



Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Джозеф Данфорд заявив, що адміністрація Трампа «дуже близька» до «довгострокового» зобов'язання щодо Афганістану, яке стане відповіддю на заклик командуючого афганськими сухопутними силами генерала Джона Ніколсона про збільшення присутності іноземних військ з метою подолати патову ситуацію в боротьбі з Талібаном.



Данфорд виступив з такою заявою на наступний день після того, як в ході військової операції проти бойовиків «Ісламської держави» в провінції Нангархар загинув американський військовослужбовець і були поранені американський і афганський військовослужбовці.



За словами представника збройних сил Афганістану, інцидент стався в середу в ході спільної операції проти ІД в Афганістані. Це вже десятий американський військовослужбовець, який загинув в Афганістані цього року. Більшість з них загинули в ході операцій проти «Ісламської держави».



Президент Трамп у п'ятницю відправиться в Кемп-Дейвид, щоб обговорити нову стратегію війни в Афганістані зі своїми експертами з національної безпеки.



Виступаючи перед журналістами в Пекіні, Данфорд сказав, що братиме участь в обговоренні цього питання за допомогою відеозв'язку.



«Я абсолютно точно буду брати участь», - запевнив він.



Розробка нової стратегії зайняла більше часу, ніж розраховували деякі члени команди Трампа. Міністр оборони Джим Маттіс в червні сказав Конгресу, що сподівається представити новий план до середини липня.



За словами Данфорда, американські війська в Афганістані заслуговують на те, щоб обачити оновлену політику, в той час як вони продовжують підтримувати афганські сили в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави».



«Ось чому ми так довго працювали над цим, - сказав Данфорд. - Ми обдумуємо довгострокові зобов'язання перед Афганістаном, і я вважаю, що в цій ситуації доречно таки добре подумати».

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