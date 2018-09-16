Бостон-Гонолулу стане найдовшим внутрішнім авіарейсом у США

Гавайські авіалінії оголосили про відкриття найдовшого прямого внутрішнього авіарейсу в історії США - Бостон-Гонолулу.

З 4 квітня наступного року літак Airbus A330, що може перевозити до 335 пасажирів, п'ять разів на тиждень доправлятиме "жителів холодних штатів регіону Нова Англія на відпочинок у гавайські тропіки".

Переліт триватиме 11 годин 40 хвилин у напрямку до Гаваїв, зворотній - 10 годин 15 хвилин. Відстань між містами - майже 8 тисяч 200 кілометрів. Пасажирам бізнес-класу пропонуватимуть великі крісла-ліжка, в яких можна комфортно спати.

USA Today пише, що зараз Східне узбережжя США та Гавайські острови поєднують лише чотири рейси - з Нью-Йорка, Нью-Джерзі, Вашингтона й Атланти.

Торік Сінгапурські авіалінії оголосили про план запустити прямий рейс Сінгапур-Нью-Йорк, який триватиме майже 20 годин, - відстань між містами складає понад 15 тисяч кілометрів.

Зараз найдовші авіарейси у світі включають перельоти між новозеландським Окландом й катарською Дохою (17 год. 40 хв., понад 14,5 тис. км), Лондоном і австралійським Пертом (17 год. 20 хв., 14,5 тис. км), Сінгапуром і Лос-Анджелесом (17 год. 55 хв., 14,1 тис. км).

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