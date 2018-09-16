Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Бостон-Гонолулу стане найдовшим внутрішнім авіарейсом у США

  • Голос Америки

Показати коментарі

Гавайські авіалінії оголосили про відкриття найдовшого прямого внутрішнього авіарейсу в історії США - Бостон-Гонолулу.

З 4 квітня наступного року літак Airbus A330, що може перевозити до 335 пасажирів, п'ять разів на тиждень доправлятиме "жителів холодних штатів регіону Нова Англія на відпочинок у гавайські тропіки".

Переліт триватиме 11 годин 40 хвилин у напрямку до Гаваїв, зворотній - 10 годин 15 хвилин. Відстань між містами - майже 8 тисяч 200 кілометрів. Пасажирам бізнес-класу пропонуватимуть великі крісла-ліжка, в яких можна комфортно спати.

USA Today пише, що зараз Східне узбережжя США та Гавайські острови поєднують лише чотири рейси - з Нью-Йорка, Нью-Джерзі, Вашингтона й Атланти.

Торік Сінгапурські авіалінії оголосили про план запустити прямий рейс Сінгапур-Нью-Йорк, який триватиме майже 20 годин, - відстань між містами складає понад 15 тисяч кілометрів.

Зараз найдовші авіарейси у світі включають перельоти між новозеландським Окландом й катарською Дохою (17 год. 40 хв., понад 14,5 тис. км), Лондоном і австралійським Пертом (17 год. 20 хв., 14,5 тис. км), Сінгапуром і Лос-Анджелесом (17 год. 55 хв., 14,1 тис. км).

Дивіться також: Як українським фермерам отримати сертифікацію США для органічних харчів? Відео

Як українським фермерам отримати сертифікацію США для органічних харчів? Відео
Embed
Як українським фермерам отримати сертифікацію США для органічних харчів? Відео

No media source currently available

0:00 0:05:19 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG