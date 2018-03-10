Група американських сенаторів хоче діалогу з Росією

Сенатори-демократи Едвард Маркі, Джефф Мерклі, Даян Файнстін, а також незалежний сенатор Берні Сандерс направили державному секретареві Рексу Тіллерсону листа, в якому висловили занепокоєння з приводу загострення напруженості у відносинах з Москвою та закликали його без зволікань розпочати новий раунд стратегічних переговорів з Росією, щоб мінімізувати ймовірність конфлікту між двома країнами. Лист опублікований на сторінках сенаторів.

«Потреба в американсько-російському стратегічному діалозі стає ще гострішою в світлі виступу президента Путіна 1 березня, в якому він розповів про декілька видів нової ядерної зброї, яка нібито розробляється в Росії, в тому числі про крилаті ракети і підводні ядерні апарати, на які в даний момент не поширюються обмеження в рамках договору по СНО, і постановка яких на озброєння може мати дестабілізуючий ефект», - вважають сенатори.

Cаме через політичні розбіжності, а не всупереч їм, США повинні терміново почати діалог з Росією, щоб уникнути прорахунків і знизити ймовірність конфлікту.

Сенатори визнають, що у Вашингтона, безумовно, є суттєві розбіжності з Росією, в тому числі з приводу її «волаючого втручання у вибори 2016 року, порушень нею Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, які тривають, військового втручання в Україні і незаконної анексії Криму, а також дестабілізуючих дій в Сирії».

У тої же час, пишуть вони, «саме через ці політичні розбіжності, а не всупереч їм, США повинні терміново почати діалог з Росією, щоб уникнути прорахунків і знизити ймовірність конфлікту».

Вони також закликають адміністрацію підняти питання про порушення договору про РСМД, продовжити СНО-III і вести роботу щодо підвищення прозорості в сфері неядерних видів зброї.

Всі ці кроки покликані знизити ймовірність того, що ядерна зброя коли-небудь буде застосована знову, відзначили законодавці.

Коментуючи лист американських законодавців, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з журналістами під час перебування в Ефіопії зазначив, що Росія завжди виступає за те, «щоб діалог щодо стратегічної стабільності між Росією і США тривав і розвивався».

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