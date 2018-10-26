Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Який вигляд матиме суспільство, в якому середня тривалість життя 100 років, а кількість людей старше 65-ти перевищує число дітей віком до 15? Це не вправа з галузі наукової фантастики, а цілком реальне завдання, над яким у США б'ються політики, економісти, медики, маркетологи, діячі культури та інші.

Сьогодні середня тривалість життя американки - 86.6 років, а вік, в якому вона може вийти на пенсію, - 62. Для чоловіків ці цифри не дуже відрізняються. (Незначне падіння тривалості життя для певної категорії населення загальну тенденцію не змінює). І якщо перша цифра зросте до 100 - в реальності чого нас переконують успіхи в медицині: насамперед, краща діагностика, ліки, вакцини і революція в хірургії - то щось треба робити і з другою цифрою.

Спроба чесної розмови на цю тему, я вважаю, коштувала виборів одному перспективному політику. Марко Рубіо на дебатах під час партійних виборів-2016 запропонував підняти вік виходу на пенсію на два роки для тих, кому зараз 30-40 років, а на наступний день програв праймеріз у своїй рідній Флориді.

Але ж очевидно, що 35-40 років працювати, а потім ще стільки ж - грати в гольф, ловити рибу і смажити хот-доги - неможливо. Щонайменше масово американцям на це не вистачить ні державної пенсії, ані власних заощаджень.

Вже сьогодні у віці 65-79 років працює 23% американців і 5% тих, кому за 80.

А більшість і не хоче. Все-таки 40 років ловити рибу може і набриднути, особливо після напруженої, але цікавої кар'єри. Вже сьогодні у віці 65-79 років працює 23% американців і 5% тих, кому за 80.

«Джентльмен похилого віку шукає….роботу»

В опитуванні страхової компанії «Ейгон» три чверті американців старші за 60 сказали, що вони хочуть працювати, причому, переважно через інші, нефінансові причини, але тільки у чверті з них на роботі є програми, які допомагають їм реалізувати себе в новій ролі, пише журнал «Тайм» в спеціальному номері, присвяченому феномену зростання тривалості життя.

Здоровіше фізично і ментально, ніж їхні батьки в цьому віці, літні американці шукають вже не стільки визнання і фінансового успіху, скільки можливості зробити внесок в удосконалення світу, залишити після себе спадщину, але в той же час - мати гнучкий графік роботи і менше фізичне навантаження. Вони «видерлися» на саму верхівку піраміди Маслоу і вимагають задоволення своїх нових потреб.

Окремі консалтингові компанії та фінансові інституції в США допомагають компаніям і приватним клієнтам пристосовуватися до мінливої демографії. Працівників закликають знайти собі «якірну кар'єру» або «другий акт» і радять американцям вже у віці 40-50 років замислитися над тим, ким вони хочуть бути, «коли виростуть».

Це може бути викладання на півставки, волонтерська діяльність, якою в США активно займаються люди старшого віку, або, наприклад, консультування для юриста замість того, щоб вести справи в судах. Вихід на пенсію, переконують експерти, буде не одним кроком, а тривалим процесом, який може затягнутися на роки і десятиліття і часто включатиме отримання другої освіти або проживання за кордоном - так само, як це робить зараз молодь після школи.

Від об'єктивної необхідності для роботодавців створювати умови праці, які допоможуть відкласти вихід на пенсію, виграють і інші категорії працівників. Можливість, наприклад, працювати 4 дні на тиждень всім піде на користь - комусь для того, щоб зменшити навантаження і мати день для відвідувань лікарів, а комусь іншому - щоб готуватися до марафону, запустити свій бізнес або присвячувати більше часу дітям і дому.

Від об'єктивної необхідності для роботодавців створювати умови праці, які допоможуть відкласти вихід на пенсію, виграють і інші категорії працівників.

Один зі способів не залежати від волі роботодавця - мати свій бізнес. Згідно з інформацією Фонду Кауфмана, в 2011-му році кожному 5-му підприємцю-початківцю було 55-64 років, а половині з них – понад 45. Якщо заснувати бізнес в 55, то через 10 років, якщо справа піде успішно, можна вже самому вирішувати, скільки працювати і які функції виконувати. (Ці та деякі інші наведені в цій статті дані - зі збірки «Переваги старіння: Як довге життя змінює світ медицини, роботи, інновацій» під редакцією Пола Ірвінга).

Старіння населення - знахідка для бізнесу

Експерти закликають розглядати старіння населення не як економічний тягар, а як чудові можливості для бізнесу. Ергономічні крісла? Ортопедичне спортивне взуття? Нековзні поверхні для ванних і душових? Смартфони з великими кнопками? Тонкий душевний фільм про складнощі зрілого шлюбу та проблеми дорослих дітей? Ескорт-сервіс: «Сивий джентльмен сходить з вами в філармонію, на виставку і погуляє набережною»? У 2017-му році половину населення США будуть складати люди старші за 50, які будуть контролювати 70% всього приватного споживання. Все, що допомагає людям старшого віку вести активне і продуктивне життя, приречене на комерційний успіх.

І американський бізнес прислухається. Значна частина реклами на новинних каналах спрямована на людей старших за 60. В них знімаються привабливі, доглянуті чоловіки і жінки, встановлюючи нові стандарти зрілої краси. Телевізійні серіали за глибиною і якістю вже обходять фільми, що виходять в кінопрокаті.

Нові райони в містах плануються, виходячи з того, щоб там не було необхідності користуватися машиною. Від такої «європейської», як її тут називають, моделі в захваті і екологи, і молодь, і літні люди, які не потрапляють в залежність від своїх родичів і опікунів, після того, як у них заберуть ключі від машини. У Вашингтоні, до речі, пропонуються спеціальні безкоштовні класи, на яких місцевих літніх людей вчать, як користуватися метро. Адже вони все життя - тільки машиною.

Значна частина реклами на новинних каналах спрямована на людей старших за 60.

У нових будинках вже майже не побачиш дверних ручок, які треба повертати, що складно зробити людям з артритом. Замість них вже стандартно встановлюються ручки, на які треба тиснути зверху. Крім людей з артритом, бонус має і мій собака, яка навчився одним стрибком на ручку відкривати двері.

Будуємо життя по-новому – з розрахунку тривалості життя років у 100

Розширення горизонту впливає і на рішення в особистому житті на початку шляху. Вибір для жінки між материнством і кар'єрою взагалі стає неактуальним. Якщо жінка вибере материнство і присвятить 20 років виключно дітям, що вона решту 50 робити буде? З іншого боку, абсолютно розумною виглядає довга, років 5, відпустка із догляду за дітьми: з 60 років трудового стажу 5 років можна і дітям присвятити, це ж всього 8%!

Деякі життєві стратегії, які з горизонтом життя в 65 років могли здатися "лузерскими", сьогодні виглядають цілком мудро. Наприклад, одна моя родичка, яка була відмінницею в школі і мріяла стати біологом, на третьому курсі кинула університет, і, у віці 24 роки, вже має двох дітей. «Все нормально, - кажу я її батькові, братові мого чоловіка. - Вікі завжди може довчитися і, якщо вона років в 30 вийде на роботу, коли діти вже в школі, у неї попереду буде 40, а то і більше років кар'єри. Куди краще, ніж в тому ж віці, коли на роботі вже є відповідальні обов'язки, але ще немає влади, щоб диктувати умови, народжуєш дитину і розриваєшся між немовлям і кар'єрою».

Не варто глузувати і з випускників університетів, які повернулися пожити з батьками, щоб заощадити гроші на житло. Без мами з татом вони ще років 70 будуть жити, а 2-3 роки економії в даний момент може бути величезною допомогою.

А якщо працювати доведеться довше, то і виглядати треба краще і за здоров'ям стежити ретельніше. Американці стали менше курити, більше займатися спортом і здоровіше харчуватися.

Витрати на косметику і косметичні процедури зростають космічними темпами. У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів. Підтримання здоров'я, краси і психічного самопочуття - Wellness - ще один перспективний глобальний бізнес, а також - філософія життя, яка напевно з нами надовго.

У 1900-му році тривалість життя в США була 47 років. Ті, хто народжується сьогодні, можуть розраховувати провести на цій планеті століття. Песимісти бачать майбутнє Заходу як величезного будинку престарілих, де іммігранти з країн Третього світу штовхають візки з місцевими старичками, змінюючи суть і культуру Західної цивілізації. Оптимісти - більш зрілий, стабільний і мудрий світ, де люди проживають довгі і продуктивні роки життя. Але яким би не став цей новий світ, свідками його народження нам з вами довелося стати.

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