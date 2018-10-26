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Блоги "Моя Америка"

Ботокс, ергономічні крісла та нові пріоритети – як американське суспільство змінюється зі зростанням тривалості життя

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Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Який вигляд матиме суспільство, в якому середня тривалість життя 100 років, а кількість людей старше 65-ти перевищує число дітей віком до 15? Це не вправа з галузі наукової фантастики, а цілком реальне завдання, над яким у США б'ються політики, економісти, медики, маркетологи, діячі культури та інші.

Сьогодні середня тривалість життя американки - 86.6 років, а вік, в якому вона може вийти на пенсію, - 62. Для чоловіків ці цифри не дуже відрізняються. (Незначне падіння тривалості життя для певної категорії населення загальну тенденцію не змінює). І якщо перша цифра зросте до 100 - в реальності чого нас переконують успіхи в медицині: насамперед, краща діагностика, ліки, вакцини і революція в хірургії - то щось треба робити і з другою цифрою.

Спроба чесної розмови на цю тему, я вважаю, коштувала виборів одному перспективному політику. Марко Рубіо на дебатах під час партійних виборів-2016 запропонував підняти вік виходу на пенсію на два роки для тих, кому зараз 30-40 років, а на наступний день програв праймеріз у своїй рідній Флориді.

Але ж очевидно, що 35-40 років працювати, а потім ще стільки ж - грати в гольф, ловити рибу і смажити хот-доги - неможливо. Щонайменше масово американцям на це не вистачить ні державної пенсії, ані власних заощаджень.

Вже сьогодні у віці 65-79 років працює 23% американців і 5% тих, кому за 80.

А більшість і не хоче. Все-таки 40 років ловити рибу може і набриднути, особливо після напруженої, але цікавої кар'єри. Вже сьогодні у віці 65-79 років працює 23% американців і 5% тих, кому за 80.

«Джентльмен похилого віку шукає….роботу»

В опитуванні страхової компанії «Ейгон» три чверті американців старші за 60 сказали, що вони хочуть працювати, причому, переважно через інші, нефінансові причини, але тільки у чверті з них на роботі є програми, які допомагають їм реалізувати себе в новій ролі, пише журнал «Тайм» в спеціальному номері, присвяченому феномену зростання тривалості життя.

Здоровіше фізично і ментально, ніж їхні батьки в цьому віці, літні американці шукають вже не стільки визнання і фінансового успіху, скільки можливості зробити внесок в удосконалення світу, залишити після себе спадщину, але в той же час - мати гнучкий графік роботи і менше фізичне навантаження. Вони «видерлися» на саму верхівку піраміди Маслоу і вимагають задоволення своїх нових потреб.

Окремі консалтингові компанії та фінансові інституції в США допомагають компаніям і приватним клієнтам пристосовуватися до мінливої демографії. Працівників закликають знайти собі «якірну кар'єру» або «другий акт» і радять американцям вже у віці 40-50 років замислитися над тим, ким вони хочуть бути, «коли виростуть».

Це може бути викладання на півставки, волонтерська діяльність, якою в США активно займаються люди старшого віку, або, наприклад, консультування для юриста замість того, щоб вести справи в судах. Вихід на пенсію, переконують експерти, буде не одним кроком, а тривалим процесом, який може затягнутися на роки і десятиліття і часто включатиме отримання другої освіти або проживання за кордоном - так само, як це робить зараз молодь після школи.

Від об'єктивної необхідності для роботодавців створювати умови праці, які допоможуть відкласти вихід на пенсію, виграють і інші категорії працівників. Можливість, наприклад, працювати 4 дні на тиждень всім піде на користь - комусь для того, щоб зменшити навантаження і мати день для відвідувань лікарів, а комусь іншому - щоб готуватися до марафону, запустити свій бізнес або присвячувати більше часу дітям і дому.

Від об'єктивної необхідності для роботодавців створювати умови праці, які допоможуть відкласти вихід на пенсію, виграють і інші категорії працівників.

Один зі способів не залежати від волі роботодавця - мати свій бізнес. Згідно з інформацією Фонду Кауфмана, в 2011-му році кожному 5-му підприємцю-початківцю було 55-64 років, а половині з них – понад 45. Якщо заснувати бізнес в 55, то через 10 років, якщо справа піде успішно, можна вже самому вирішувати, скільки працювати і які функції виконувати. (Ці та деякі інші наведені в цій статті дані - зі збірки «Переваги старіння: Як довге життя змінює світ медицини, роботи, інновацій» під редакцією Пола Ірвінга).

Старіння населення - знахідка для бізнесу

Експерти закликають розглядати старіння населення не як економічний тягар, а як чудові можливості для бізнесу. Ергономічні крісла? Ортопедичне спортивне взуття? Нековзні поверхні для ванних і душових? Смартфони з великими кнопками? Тонкий душевний фільм про складнощі зрілого шлюбу та проблеми дорослих дітей? Ескорт-сервіс: «Сивий джентльмен сходить з вами в філармонію, на виставку і погуляє набережною»? У 2017-му році половину населення США будуть складати люди старші за 50, які будуть контролювати 70% всього приватного споживання. Все, що допомагає людям старшого віку вести активне і продуктивне життя, приречене на комерційний успіх.

І американський бізнес прислухається. Значна частина реклами на новинних каналах спрямована на людей старших за 60. В них знімаються привабливі, доглянуті чоловіки і жінки, встановлюючи нові стандарти зрілої краси. Телевізійні серіали за глибиною і якістю вже обходять фільми, що виходять в кінопрокаті.

Нові райони в містах плануються, виходячи з того, щоб там не було необхідності користуватися машиною. Від такої «європейської», як її тут називають, моделі в захваті і екологи, і молодь, і літні люди, які не потрапляють в залежність від своїх родичів і опікунів, після того, як у них заберуть ключі від машини. У Вашингтоні, до речі, пропонуються спеціальні безкоштовні класи, на яких місцевих літніх людей вчать, як користуватися метро. Адже вони все життя - тільки машиною.

Значна частина реклами на новинних каналах спрямована на людей старших за 60.

У нових будинках вже майже не побачиш дверних ручок, які треба повертати, що складно зробити людям з артритом. Замість них вже стандартно встановлюються ручки, на які треба тиснути зверху. Крім людей з артритом, бонус має і мій собака, яка навчився одним стрибком на ручку відкривати двері.

Будуємо життя по-новому – з розрахунку тривалості життя років у 100

Розширення горизонту впливає і на рішення в особистому житті на початку шляху. Вибір для жінки між материнством і кар'єрою взагалі стає неактуальним. Якщо жінка вибере материнство і присвятить 20 років виключно дітям, що вона решту 50 робити буде? З іншого боку, абсолютно розумною виглядає довга, років 5, відпустка із догляду за дітьми: з 60 років трудового стажу 5 років можна і дітям присвятити, це ж всього 8%!

Деякі життєві стратегії, які з горизонтом життя в 65 років могли здатися "лузерскими", сьогодні виглядають цілком мудро. Наприклад, одна моя родичка, яка була відмінницею в школі і мріяла стати біологом, на третьому курсі кинула університет, і, у віці 24 роки, вже має двох дітей. «Все нормально, - кажу я її батькові, братові мого чоловіка. - Вікі завжди може довчитися і, якщо вона років в 30 вийде на роботу, коли діти вже в школі, у неї попереду буде 40, а то і більше років кар'єри. Куди краще, ніж в тому ж віці, коли на роботі вже є відповідальні обов'язки, але ще немає влади, щоб диктувати умови, народжуєш дитину і розриваєшся між немовлям і кар'єрою».

Не варто глузувати і з випускників університетів, які повернулися пожити з батьками, щоб заощадити гроші на житло. Без мами з татом вони ще років 70 будуть жити, а 2-3 роки економії в даний момент може бути величезною допомогою.

А якщо працювати доведеться довше, то і виглядати треба краще і за здоров'ям стежити ретельніше. Американці стали менше курити, більше займатися спортом і здоровіше харчуватися.

Витрати на косметику і косметичні процедури зростають космічними темпами. У 2015-му році популярність ботокса в порівнянні з 2000-м зросла на 759%, згідно з Американським суспільством пластичних хірургів. Підтримання здоров'я, краси і психічного самопочуття - Wellness - ще один перспективний глобальний бізнес, а також - філософія життя, яка напевно з нами надовго.

У 1900-му році тривалість життя в США була 47 років. Ті, хто народжується сьогодні, можуть розраховувати провести на цій планеті століття. Песимісти бачать майбутнє Заходу як величезного будинку престарілих, де іммігранти з країн Третього світу штовхають візки з місцевими старичками, змінюючи суть і культуру Західної цивілізації. Оптимісти - більш зрілий, стабільний і мудрий світ, де люди проживають довгі і продуктивні роки життя. Але яким би не став цей новий світ, свідками його народження нам з вами довелося стати.

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7 питань про проміжні вибори у США. Відеоблог
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7 питань про проміжні вибори у США. Відеоблог

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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