"Ми сховались у ванній і ледь вижили", - вцілілі урагану "Майкл"

«Майкл» став найпотужнішим ураганом, що завдав удару материковій частині США майже за 50 років

Руйнівний ураган "Майкл", що вирує на південному сході США, забрав принаймні два життя – у штатах Флорида й Джорджія.

Потужний удар циклону припав на ніч, і рятувальники лише починають діставатись зруйнованих будівель. Тож місцева влада побоюється, що кількість жертв зростатиме. Зараз невідома доля 280 людей, які відмовились виконувати розпорядження про евакуацію.

«Майкл» став найпотужнішим ураганом, що завдав удару материковій частині США майже за 50 років.

Пекло. Ми глянули у вікно і побачили, як літають уламки будинків, дерева

Рвучкий вітер зі швидкістю до 250 км/год зривав дахи, трощив стіни, скручував металеві опори й з корінням виривав дерева.

Курортне містечко Панама-Сіті, що на північному заході Флориди, нагадує поле бою. Місцеві кажуть: ледь пережили цю ніч.

Арон Різоновер, житель Панама-Сіті, із жахом згадує: "Щойно ми побачили, як почав відриватись дах, ми побігли у ванну і сховались у душовій. І дах дійсно відірвало. Вітер тягнув, висмоктував нас звідти. Я боявся, що стіни теж розваляться, але вони встояли. Дякувати Богові!"

Знищено сотні будинків, обірвані лінії електромереж, не працюють єдині дві лікарні в місті.

"Це неможливо описати. Пекло. Ми глянули у вікно і побачили, як літають уламки будинків, дерева. Це було божевілля", - пригадують місцеві.

В ураженій ураганом місцевості живе до півмільйона людей – вони не можуть повернутись додому, адже багатьом повертатись – нікуди.

Рене Скотт з Панама-Сіті розповідає: "Все відбувалось так швидко. Прогнулось горище, обвалився дах. Тож я просто радію, що ми всі у безпеці, бо я думала, що ми опинимось там у пастці й не зможемо вибратись".

За оцінками влади Флориди, найбільше шкоди несуть шквальні вітри й можливе різке підняття рівня води – до чотирьох метрів, що загрожує затопити прибережні міста. Місцевих жителів просять лише про одне: берегтися й не заважати рятувальникам.

"Залишайтесь вдома. Не виходьте на вулицю, - закликав губернатор Флориди Рік Скотт. - Там купа обірваних ліній електромереж, повалених дерев. Рятувальники намагаються дістатись до постраждалих районів якомога швидше, служби працювали всю ніч. Але просто будьте обережні. Обережно використовуйте електрогенератори. Ми залучимо всі ресурси, щоб допомогти усім постраждалим".

Стихія рухається надзвичайно швидко – менш як за добу ураган подолав 600 кілометрів суходолу. Зараз його епіцентр припадає на штат Північна Кароліна, який іще оговтується після урагану Флоренс. А в п’ятницю, поступово втрачаючи силу, докотиться аж до Атлантичного узбережжя Вірджинії та Мериленду.

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