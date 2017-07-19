Сенатор США закликав збільшити допомогу українським військовим і посилити санкції проти Росії

Сенатор Ричард Блументаль працює над законопроектом, який збільшує фінансування медичної допомоги пораненим українським солдатам.

Про це він повідомив спілкуючись з громадою в Українській католицькій церкві святого Михаїла в Нью-Гейвені, штат Коннектикут.

Законопроект про оборонний бюджет передбачатиме виділення 500 мільйонів доларів на ініціативу з допомоги в сфері безпеки Україні.

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Спілкуючись з українською громадою, Блументаль також наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії за порушення нею суверенітету України.

Необхідна негайна законодавча відповідь - остаточне схвалення посилених санкцій проти Росії

А в своїй статті у виданні The Hill сенатор відзначив: "санкції проти Росії необхідно посилити, особливо з огляду на інформацію про зустріч Трампа-молодшого з росіянами, на якій він намагався отримати компрометуючу інформацію від росіян стосовно конкурента свого батька на виборах.

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"Дуже важливим є те, з якою метою російські агенти взяли участь в зустрічі .... Ці два російські найманці поділяли намір зняти санкції проти Росії. Не дивно, що ця мета є абсолютним пріоритетом Путіна", - зауважує сенатор.

Російська економіка повалена і більш вразлива ніж будь-коли; санкції є анафемою для Путіна

"Саме тому, незалежно від юридичних наслідків до яких призведуть ці шокуючі свідчення, необхідна негайна законодавча відповідь - остаточне схвалення посилених санкцій проти Росії", - запевняє Блументаль.

"Російська економіка повалена і більш вразлива ніж будь-коли; санкції є анафемою для Путіна. Вдарити Росію там де болить – санкціями в сфері енергетики, фінансів та транспортування – відвадить їх від повторного втручання до наших виборів. Це також надішле сигнал про те, що стосовно санкцій не може бути домовленостей – ні в червні, ні зараз", - заявив сенатор.

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