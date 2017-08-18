Деркач вимагає розслідування «зв’язків України з Клінтон» - ЗМІ

У пресі є публікації про спробу ініціювання народним депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем розслідування щодо ймовірного втручання української влади у перебіг передвиборчої президентської кампанії у США минулого року на боці демократів проти республіканця Дональда Трампа.

Видання Politico пише про вимогу Деркача дізнатися, чи справді українська влада намагалася зашкодити обранню президентом США Дональда Трампа.

В статті під заголовком «Український депутат хоче розслідування зв’язків України з Клінтон» видання, зокрема, пише, що Андрій Деркач наприкінці липня надіслав листа генеральному прокурору України з вимогою розпочати офіційне розслідування щодо, як було сказано, «незаконного втручання у вибори президента Сполучених Штатів, що його організувало кримінальне угруповання».

Самого Деркача видання називає «незалежним членом парламенту, який раніше був формально пов’язаний з проросійською партією» (Партією регіонів).

Депутат вважає, що це кримінальне угруповання пов’язане з чільними членами Національного антикорупційного бюро та іншими публічними особами.

Видання зазначає, що звинувачення з боку Деркача ґрунтуються на повідомленнях, вперше оприлюднених Politico у січні цього року, що українські політики та дипломати, можливо, співпрацювали з людьми, які пов’язані з Демократичною партією США для того, аби зашкодити Дональду Трампу на виборах і підтримували кандидатуру Гілларі Клінтон.

«Цікавість до цих звинувачень отримала свіжий поштовх після твіту президента Трампа 25 липня, в якому він закликав генерального прокурора США розслідувати «українські намагання зашкодити кампанії Трампа», – пише видання.

Часопис також цитує Андрія Деркача, який вважає, що «лише прозоре і ретельне розслідування щодо незаконного втручання українських представників у виборчу кампанію в США може відновити довіру з боку нашого стратегічного партнера».

Як вважає Деркач, кампанія проти кандидата Трампа включала оголошення з боку українських представників про нібито понад 12 мільйонів доларів, які від Віктора Януковича були заплачені колишньому керівнику виборчої кампанії Трампа Полу Манафорту, який раніше працював на Партію регіонів і ім’я якого є в так званій «амбарній книзі» розрахунків регіоналів, хоча, власне, самого особистого підпису Манафорта в ній не було.

Politico зазначає, що, відповідно до українського законодавства, депутати парламенту можуть ініціювати кримінальне розслідування самотужки.

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