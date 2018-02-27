США представили новий план протидії втручанню Росії у вибори

Державний департамент представив нову програму протидії російському втручанню у проміжні виборах до Конгресу, які пройдуть цього року.



Ініціатива вартістю 40 мільйонів доларів буде направлена на боротьбу з дезінформацією і пропагандою, яка спонсорується державою і націлена на США і їх інтереси.

Про це повідомляє видання USA Today.



Програму буде здійснювати «Центр глобальної взаємодії» (ЦГВ) Держдепартаменту.



Хоча у повідомленні Держдепу про початок програми прямо не названа Росія, загально вважається, що вона, здебільшого, зосереджуватиметься на боротьбі з підтримуваними Кремлем діями.

Згідно з повідомленням, Державний департамент і Міністерство оборони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо переказу грошей з Пентагону до «Центру глобальної взаємодії» (Global Engagement Center, GEC) в Держдепі. Центр був заснований в 2016 році для боротьби з ісламістською пропагандою. Пізніше його мандат був розширений, щоб включати протидію дезінформації.

Заступник держсекретаря з публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Стів Ґолдстін заявив, що оголошений переказ коштів підтверджує непохитний намір США вести боротьбу.

«Це фінансування має надзвичайно важливе значення для забезпечення того, щоб ми і надалі агресивно реагували на зловмисний вплив і дезінформацію та могли використовувати глибші партнерські відносини з нашими союзниками, Силіконовою долиною і іншими партнерами в цій боротьбі», - зазначив Ґолдстін.

«Ми не повинні займати чисто оборонну позицію, ми також повинні наступати», - додав він.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що ініціатива з контрпропаганди включатиме принаймні 5 мільйонів для «Фонду доступу до інформації», який пропонує конкурсні гранти ЦГВ приватним компаніям, групам громадянського суспільства, академічним установам та іншим організаціям, які бажають допомогти з цим завданням.

Пізніше «Центр глобальної взаємодії» запустить низку пілотних проектів, розроблених разом з Міністерством оборони, з додатковим фінансуванням з військового бюджету.



Ця робота проводиться за розпорядженням Конгресу, яке було дано влітку минулого року у відповідь на втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Мета Конгресу - протидія російським спробам впливу на політику США, які тривають донині.

Ґолдстін також заявив виданню USA Today, що фінансування надійшло пізніше, ніж очікувалося, але наполягав, що затримка «не завадила «Центру глобальної взаємодії» вести роботу з протидії спробам змінити політичний діалог в США з боку інших держав.

«Адміністрація ставиться до цього дуже серйозно», - сказав він.



USA Today вказує на те, що російський вплив було добре задокументовано в США і за кордоном.

Під час президентських виборів 2016 року і після них американські розвідувальні служби прийшли до висновку, що хакери, які працюють на російський уряд, використовували кібератаки, щоб підірвати позиції кандидата від демократів Гілларі Клінтон і підвищити шанси республіканського кандидата Дональда Трампа.



Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує можливу змову між передвиборчим штабом Трампа і росіянами і вже висунувзвинувачення чотирьом колишнім співробітникам штабу.



Раніше в цьому місяці Мюллер висунув звинувачення проти 13 російських громадян у зв'язку зі спробами вплинути на вибори в 2016 році. В обвинувальному висновку говориться, що вони працювали на санкт-петербурзьке «Агентство інтернет-досліджень» з щомісячним бюджетом 1,25 мільйона доларів і 200-300 співробітниками, чия робота була, головним чином, пов'язана з США.



«Ми відкриті для фінансування будь-яких програм, які виявляться ефективними, - заявив Ґолдстін. - Щоб домогтися реальних змін в цій галузі, буде потрібно безліч різних методів - алгоритми, телебачення, радіо, соціальні мережі, робота з технологічними компаніями».



Ґолдстін визнав, що мова йде про новий підхід, «який раніше не використовувався», але в Держдепартаменті хочуть бути впевнені, що нічого не упустять, що може спрацювати.



«Є люди з чудовими ідеями, - сказав він. - Це їх шанс».

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