Працівники Amazon попались на хабарях

Кілька працівників найбільшого американського інтернет-магазину Amazon брали хабарі за те, щоб видаляти негативні коментарі покупців про деякі товари, пише The Wall Street Journal.

Як виявилось, найбільше така практика розповсюдженя у Китаї, де за кожний видаленний негативний коментар невеликі компанії платили по $300, пише видання із посиланням на власні джерела. Хабарі платили переважно готівкою.

Amazon розпочав внутрішнє розслідування в усії своїх міжнародних представництвах, щоб виявити хабарників.

Найбільший у світі за прибутками інтернет-магазин у світі Amazon надає компаніям майданчик для продажу своїх товарів. І негативні коментарі та оцінки споживачів можуть сильно зіпсувати рейтинги виробників.

У березні президент США Дональд Трамп назвав один із найбільших онлайн-магазинів у світі Amazon "шахрайством", вартим "мільярдів доларів".

Це сталось після того, як газета Washington Post, яка разом з Amazon належить мільярдеру Джефу Безосу, написала, що скандал із порнозіркою Стормі Деніелс підірвав статки сімейного бізнесу Трампа із нерухомості.

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